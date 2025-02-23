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娛樂 最新消息

胡瓜鑽石舞台之夜跨世代星光熠熠 康康遲到遭嗆

胡瓜（中）率領子弟兵歐漢聲（左）主持演唱會，康康加入效果十足。（記者胡舜翔攝）胡瓜（中）率領子弟兵歐漢聲（左）主持演唱會，康康加入效果十足。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由綜藝天王胡瓜製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，昨、今兩天在北流盛大登場，包括胡瓜、陳美鳳、康康、藍心湄、林俊逸、九孔、林美秀、Ozone等不同世代的藝人接力開唱，亞洲天王任賢齊在壓軸登台，率領群星合唱《再出發》，現場氣氛沸騰。

藍心湄（中）穿著火辣，大秀好身材。（記者胡舜翔攝）藍心湄（中）穿著火辣，大秀好身材。（記者胡舜翔攝）

演唱會開場由青春洋溢的AKB48 Team TP打頭陣，更與胡瓜、歐漢聲合體帶來組曲《冬天裡的一把火》、《你是我的花朵》，現場氣氛嗨翻。

任賢齊壓軸登場。（記者胡舜翔攝）任賢齊壓軸登場。（記者胡舜翔攝）

胡瓜隨後在台上說：「那個主持人，永遠都遲到， 沒來就算了」，話才說完「遲到」的康康才上台，反虧「你為什麼要找我主持，找賴慧如主持啊，我又不是賴慧如的替代品？」胡瓜氣得回嗆「你本來就是『替代品』！」逼得歐漢聲跳出緩和氣氛，其實一切都只是玩笑話。

胡瓜斥資台幣2000萬籌備演唱會，結合不同世代歌手的大集結，2場演唱會完售，兩天吸引8800名粉絲到場支持，票房進帳台幣2900萬元。

藍心湄與男團Ozone合唱招牌曲《你的電話》，影后好友林美秀接力熱唱嗨歌《金罵沒ㄤ》，隨後藍心湄再次登台，火辣造型迷倒現場觀眾，就連胡瓜都誇讚她的好身材，打趣「沒有藍心湄，就沒有節目《女人我最大》」。

胡瓜發揮自己的號召力，力邀群星合作響應公益，善款將幫助華山基金會、伊甸基金會、十方社會福利基金會等公益團體，任賢齊也從海外趕回台灣演出，提到以前常在節目與胡瓜合作，很感謝前輩的照顧。

任賢齊與好友九孔驚喜同台，只見九孔賣力模仿任賢齊，讓胡瓜看了忍不住說，「九孔模仿任賢齊價碼就50萬，再加演模仿周杰倫就80萬。」笑虧九孔靠模仿賺了好多錢。

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