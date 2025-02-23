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時隔9年 蘇打綠重返小巨蛋

蘇打綠舉辦「二十年一刻」全新巡演，歡慶成軍20年。（緒風提供）蘇打綠舉辦「二十年一刻」全新巡演，歡慶成軍20年。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠連兩天在小巨蛋開唱，舉辦「二十年一刻」巡演，6位團員歡慶出道20年，更是相隔9年以「蘇打綠」之名唱回小巨蛋；主唱青峰唱到招牌曲《小情歌》時突然淚流滿面，團長阿福提到大夥完成了全部專輯的復刻計畫，感謝粉絲一路堅持，直呼：「這3個字對我們的意義有多麼重大。」

蘇打綠重金打造4面「四季舞台」。（緒風提供）蘇打綠重金打造4面「四季舞台」。（緒風提供）

演唱會斥資成本超過台幣8000萬，包括與國外製作團隊合作，打造4面的四季舞台，展現蘇打綠成軍20年來，春夏秋冬截然不同的音樂樣貌，兩場小巨蛋演唱會票房完售，進帳台幣7416萬元。

昨晚首場蘇打綠開唱帶來《日光》、《早點回家》，唱完歌後與滿場觀眾打招呼，團長阿福透露很想聽到粉絲喊他們的團名，青峰則笑虧粉絲：「有一陣子沒回來台北小巨蛋，就會忘記台北的觀眾是多麼優雅、多麼的沒有反應。」話才說完歌迷立刻放聲大喊。

時隔9年 蘇打綠重返小巨蛋蘇打綠在小巨蛋開唱，主唱青峰（右）唱到情緒滿溢。
（緒風提供）

蘇打綠表示，台北站其實是官方錄影場，再次宣導歌迷不要錄音、錄影，青峰要粉絲一起當個稱職演員，見到大家反應熱烈，又笑喊：「我發現台北的觀眾，各個都是戲子呢！」

團員好奇是否有人是第一次看他們的演唱會，青峰隨後驚吐：「應該不可能吧！可惜你們加入的太晚了，這已經是我們最後一次巡迴了，人生就是這樣啦，無常！」

蘇打綠重返小巨蛋，在台北站也獻唱了專屬新歌《Silent Angel》，邀請到製作人小洋擔任嘉賓，也是這套巡演至今，首度邀請嘉賓演出，令歌迷非常驚喜。

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