古天樂爆笑打擂台 香港決鬥票房狂飆

梁詠琪（左）和古天樂第6度合作《臨時決鬥》，中為童星王尹菁。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港今年賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》由古天樂和梁詠琪再度搭檔，聯手《九龍城寨之圍城》伍允龍、胡子彤、張文傑和天才童星「魚蛋妹」王尹菁一同演出，女星梁詠琪、王丹妮及周秀娜為電影接受一個月泰拳特訓，古天樂則笑說：「我是退休拳王，所以不用辛苦特訓了！」

該片由《臨時劫案》導演麥啟光執導，古天樂再扮功夫高手，演出昔日的傳奇泰拳拳王，現在只守著一間小小的拳館，但仍希望將泰拳發揚光大，而梁詠琪則扮演他的太太，曾是一線女星，但為家庭息影多年，正在力圖復出之路。

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片中王丹妮扮演的廣告女強人要打情敵小三周秀娜，打到上擂台，看不慣保守師父古天樂的張文傑，也是想找師父單挑打一場，看似誇張，但實則是描述人要如何面對挑戰及轉變的心態，充滿勵志及歡樂的劇情，更有精彩的動作場面，一場場爆笑打擂台更有豐富娛樂性，難怪能在香港賀歲檔「打」出好票房，衝破1200萬港幣（約台幣5064萬元）。《臨時決鬥》將於3月21日在台上映。

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