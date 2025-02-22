YT曝「前分局長淪街友」遭警打臉 薔薔回應難查證盼關懷弱勢

薔薔（左）訪問街友，對方自稱分局長。（翻攝自YouTube）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌日前發布一段在台中採訪街友的影片，其中一名街友自稱是前台南學甲分局長，影片曝光後隨即引起熱議，該名街友真實身分受到關注，警政署人事室與台南市警察局都表示查無此人，對此，薔薔也回應表示，自己拍這支影片是想關懷弱勢，無法實際查證，也無法探討每位街友的身分背景。

該名自稱當過分局長的街友表示，他從警長達26年，但因貪心好賭，最後慘賠4500萬元、淪落街頭，而他的說詞也不斷改變，一下自稱在玉井當警察，又說是侯友宜同屆同學，不過警方實際查證他個人資料，發現對方沒有任何從警紀錄，他的「警察故事」實屬虛構。

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薔薔則表示，當時拍攝影片只是訪問街友、關懷弱勢，無法實際查證每位街友的身分背景，薔薔坦言自己拍攝時也聽得一頭霧水，還曾遇到街友自稱蔡英文同學，她強調自己是想要透過影片讓大家知道社會弱勢族群的狀況，僅是真實呈現當時訪問現況。

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