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具俊曄不捨樹葬大S 另覓骨灰安放地

具俊曄（右）因太愛妻子大S，捨棄原先決議的樹葬。（翻攝自IG）具俊曄（右）因太愛妻子大S，捨棄原先決議的樹葬。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺、侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛2日在日本驟逝，她生命中的3個男人反應大不相同。老公具俊曄因太愛妻子，捨棄原先決議的樹葬，昨決定將另外尋覓骨灰存放地；前男友「仔仔」周渝民在她過世後，始終不發一語，昨出席活動首度發聲，承認感觸很深，但選擇不發言，因為此時家屬感受才是最重要；而前夫汪小菲相隔9天再度來台，昨帶著現任妻子馬筱梅現身桃園機場，疑似是要與S家人解決財產問題，被網友酸「愛在熙媛錢」。

周渝民承認對大S驟逝感觸很深，體諒家屬感受，選擇不發言。（記者胡舜翔攝）周渝民承認對大S驟逝感觸很深，體諒家屬感受，選擇不發言。（記者胡舜翔攝）

周渝民受訪時被問及大S辭世，他說：「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦，我一直以來不喜歡把感覺擺在檯面上，我們都會有情緒，但家屬（的感受）才是最重要。」

大S前夫汪小菲（左）偕同妻子抵台，未發一語。（記者姚介修攝）大S前夫汪小菲（左）偕同妻子抵台，未發一語。（記者姚介修攝）

先前有粉絲以他的名義創立IG發文緬懷大S，之後經紀人澄清是假帳號，周渝民解釋：「我在網路上消失有15年以上，也沒有在關心自己的消息，了解的人就不會覺得那是我。」他第一次得知有這個假帳號，目前不打算追究。

而大S的家人先前決定要樹葬，不立墓碑、不記亡者姓名，讓大S化為春泥、伴著大地長眠，但因為具俊曄太愛妻子，希望未來能有個地方可以追思，他說：「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」下葬時間將延後。

此外，大S生前曾因贍養費等金錢問題開戰、控告前夫汪小菲，汪小菲昨再度來台，疑似是要與S家人解決財產問題，不過他避答所有提問且不發一語，被問到這次來台的目的時也僅微微點頭致意，相當低調。

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