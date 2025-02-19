告五人獻唱《夜校女生》 憶90年代學子的迷惘

告五人獻唱《夜校女生》主題曲，帶觀眾重返90年代的青春浪漫。（相信音樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕陳姸霏、項婕如主演台片《夜校女生》以一女中為背景，帶領觀眾重返90年代回憶，昨驚喜宣布電影主題曲《沒有人會為了我改變》由告五人演唱，同步上架MV，符合「求學時迷惘的感覺」。

《夜校女生》重現90年代補習班場景。（興揚電影提供）

主題曲《沒有人會為了我改變》切合青春學子面臨到的種種問題，告五人藉此勉勵莘莘學子，「我們覺得自己要清楚知道，自己是什麼樣子的人」，希望大家就算遇到困難跌倒了也沒關係，慢慢去尋找屬於自己的樣貌。

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3位團員正好都在90年代長大，犬青印象最深刻的是921大地震，當時還去學校操場避難，雲安則對紅色跑車迴帶機最難忘，笑稱「壞掉的時候我還很難過，以為以後都不能看了」，哲謙則提到過去拍下的照片都放在小抽屜或櫃子，等於放在心中的小角落。

隨著《夜校女生》即將上映，片商宣布電影包場、團票購買即日起開跑，限量周邊組合套票也將開賣，電影於27日全台上映。

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