U:NUS情人節派對 高胥崴驚喜慶生

U:NUS舉行粉絲派對,吳昱廷(左起)、蔡承祐、高有翔也提前幫高胥崴慶生。(滾石提供)

〔記者陳慧玲/台北報導〕昨天是U:NUS團長高胥崴27歲生日,前幾天在Legacy TERA舉行的兩場情人節粉絲派對上,團員特別準備生日驚喜為他提前慶生,氣氛溫馨。

當天高有翔假借上廁所名義離開舞台,沒想到下秒他竟端著蛋糕出現,全場一起向高胥崴送上生日祝福。

U:NUS在兩場派對上也分別以活潑男孩和成熟紳士的不同造型樣貌登場,主持人木木為防止團員和粉絲聊到忘我或不遵守遊戲規則,特別準備管理秩序的哨子和奶嘴,笑說:「不乖就會使用!」

派對現場,唱片公司也將U:NUS原創IP周邊「哈尼熊」製成大型充氣布偶供粉絲們拍照打卡,成為現場焦點。

除了合唱曲,團員也有獨唱部分,高有翔帶來抒情歌《打不通的電話》,蔡承祐獻上全新創作個人唱跳單曲《You Should Know My Name》,吳昱廷演唱新歌《去你的再見》,高胥崴則首唱台語個人創作新歌《最後一口氣》。

