U:NUS情人節派對 高胥崴驚喜慶生

U:NUS舉行粉絲派對，吳昱廷（左起）、蔡承祐、高有翔也提前幫高胥崴慶生。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨天是U:NUS團長高胥崴27歲生日，前幾天在Legacy TERA舉行的兩場情人節粉絲派對上，團員特別準備生日驚喜為他提前慶生，氣氛溫馨。

當天高有翔假借上廁所名義離開舞台，沒想到下秒他竟端著蛋糕出現，全場一起向高胥崴送上生日祝福。

請繼續往下閱讀...

U:NUS在兩場派對上也分別以活潑男孩和成熟紳士的不同造型樣貌登場，主持人木木為防止團員和粉絲聊到忘我或不遵守遊戲規則，特別準備管理秩序的哨子和奶嘴，笑說：「不乖就會使用！」

派對現場，唱片公司也將U:NUS原創IP周邊「哈尼熊」製成大型充氣布偶供粉絲們拍照打卡，成為現場焦點。

除了合唱曲，團員也有獨唱部分，高有翔帶來抒情歌《打不通的電話》，蔡承祐獻上全新創作個人唱跳單曲《You Should Know My Name》，吳昱廷演唱新歌《去你的再見》，高胥崴則首唱台語個人創作新歌《最後一口氣》。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法