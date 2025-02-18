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蘇打綠3年復刻旅程 起點終點同一天 冬 未了今發行 重返柏林拍MV

蘇打綠重返柏林的經典場景。（蘇打綠有限公司提供）蘇打綠重返柏林的經典場景。（蘇打綠有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》今天發行，這一天恰逢復刻計畫首張專輯的發行日，整整3年、十張專輯、一日不差終於走到最後一站，彷彿命運自有安排，《下雨的夜晚（蘇打綠版）》MV 也於昨晚上線，團員們重回柏林向過去的自己致意、道謝也道別，正式為這段復刻旅程畫下句點。

蘇打綠和十年前的音樂夥伴Bernd Ruf（左三）、Matthias（左四）再度相聚。（蘇打綠有限公司提供）蘇打綠和十年前的音樂夥伴Bernd Ruf（左三）、Matthias（左四）再度相聚。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打率坦言看完MV後百感交集，感慨這支影像作品就像是對整個復刻計畫的「告別情書」，MV一開場，蘇打綠踏進位於東柏林的 Nalepa Funkhaus音樂廳，這裡曾是十年前他們與德國指揮Bernd Ruf及GermanPops Orchestra交響樂團現場錄製《冬 未了》的場地，熟悉的空間讓回憶瞬間湧現。

蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》今天數位、實體同步發行。（蘇打綠有限公司提供）蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》今天數位、實體同步發行。（蘇打綠有限公司提供）

青峰感嘆：「十年真的好久，真的沒想到這輩子會再來這裡！」馨儀則難以置信地說道：「沒想到我們還能把同樣的一群人找回來合作！」小威也不禁惆悵表示：「有種人去樓空的感覺。」

MV迎來了兩位重量級嘉賓-指揮Bernd Ruf和首席Matthias，這兩位十年前便與蘇打綠並肩合作的音樂夥伴，如今再度現身，為 MV增添更深的情感重量，拍攝時團員們也重返柏林圍牆、奧伯鮑姆橋、柏林勝利紀念柱等經典風景，這段復刻旅程不僅是對過去的致意，更承載著新生的決心。

隨著專輯發行，「二十年一刻」巡迴演唱會「冬的首站」也將於本週末在小巨蛋登場，團員們正密集彩排， 「終於來到復刻完成這一刻，迫不及待在舞台上盡情釋放！」

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