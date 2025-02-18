方志友隻身赴港拍戲 糗楊銘威一打二育兒沒原則

方志友練就「左耳進，右耳出」，夫妻關係很祥和。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友去年摔傷導致腳板骨裂，昨出席髮品記者會，她康復後首露面，透露下週要赴香港拍戲，老公楊銘威將面臨1打2育兒，苦笑說：「可能我回來會爆炸，因為他是個沒原則的爸爸。」

方志友久違穿上高跟鞋，坦言有點害怕，「很擔心又斷一次，想趕快換回平底鞋。」談及復原狀況，她說：「現在還不能負重、跳，醫生建議可以騎腳踏車。」也因休養期間不能做高強度運動，不禁自嘲：「肉都鬆了！」

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方志友、楊銘威日前合體上節目互相吐槽，夫妻提出希望對方改進的缺點，方志友希望老公不要動不動把離婚掛嘴邊，她昨受訪笑虧楊銘威總是在喝醉後說狂語，坦言一開始聽到確實會走心，但後來發現這只是玩笑話，就不甘示弱回嗆：「再講就成真！」不忘調侃：「因為他講話就是這麼不正經。」

方志友自豪練就了「左耳進、右耳出」，強調兩人現在感情非常好，「我有跟他說，這是很嚴重的事情，不要輕易說出口。」

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