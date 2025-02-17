阿湯哥約會小班舊愛 小26歲「龐德女郎」安娜

「龐德女郎」安娜德哈瑪斯被拍到和湯姆克魯斯共度情人節。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕62歲「阿湯哥」湯姆克魯斯近年桃花朵朵開，繼和俄羅斯名媛埃爾西娜海洛娃、經紀人瑪哈傳緋聞後，近日又傳出和小26歲的《007：生死交戰》「龐德女郎」安娜德哈瑪斯在英國倫敦約會，兩人互動零避諱！

湯姆克魯斯近年桃花旺，身邊女伴換不停。（歐新社）

外媒報導，阿湯哥在情人節當天於倫敦被拍到和安娜共度夜晚，安娜穿著輕便，拎了兩包外帶食物離開餐廳，被外媒逮個正著。雖然是兩人約會，不過阿湯哥被路人一眼認出，親切和粉絲自拍、簡單交談，毫無大明星架子。

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安娜曾主演瑪麗蓮夢露傳記電影《金髮夢露》登上威尼斯影展，號稱「新一代古巴女神」。有趣的是，安娜曾與「小班」班艾佛列克於2020年合作《深水》時交往，隔年分手，這回阿湯哥搭上小班舊愛，引爆粉絲熱議。

據報導，安娜雖然沒和阿湯哥合作過，不過近年她轉型拍動作戲，被挖出在訪問中曾自嘲沒有阿湯哥親自上陣的水準，百分之百欣賞他（阿湯哥）的努力。

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