（曼谷直擊）派翠克取經星爸全裸上陣 阿諾豎大拇指

阿諾史瓦辛格（左）先前出席影集《白蓮花大飯店》第三季洛杉磯首映會，力挺兒子派翠克史瓦辛格。（美聯社）

〔記者許世穎／曼谷報導〕動作巨星阿諾史瓦辛格的帥兒派翠克史瓦辛格在影集《白蓮花大飯店》第三季大方裸露，獻出裸戲連老爸阿諾看完都忍不住稱讚；他更自爆在泰國拍攝時吃到超辣食物被辣出一身汗，工作人員只好拿牛奶給他解辣，「這大概是拍攝時最瘋狂的事！」

★《白蓮花》演父子 傑森現場救援派翠克

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派翠克在劇中飾演曾在《哈利波特》系列演出「馬份爸爸」的傑森艾塞克的大兒子，兩人戲裡戲外都建立起父子情，派翠克在首映會上受訪，傑森還在一旁繞著他用手機猛拍，甚至派翠克被問到家人是否已經看過劇中裸露片段，他也跳出來救援：「我想他們從他出生到現在什麼都見識過了！」

傑森艾塞克（左）和派翠克史瓦辛格在影集《白蓮花大飯店》第三季飾演父子。

（記者許世穎攝）

提到裸露演出，派翠克表示確實曾向經驗豐富的爸爸請教如何應對「全裸上陣」的場景，而日前阿諾出席首映後也對派翠克的裸露演出給予高度肯定，甚至在IG上發文誇讚：「有其父必有其子！」

除了派翠克，飾演爸爸的傑森也在劇中上演驚鴻一瞥的裸戲，他搞笑說：「我對此嚇壞了！我根本不知道自己在這場戲裡有裸露的，這讓我非常不安，我完全不記得那天的拍攝。」還強調不是導演麥克懷特的決定，而是他合約上有註明，「現在我每部戲都堅持要來一場裸露戲。」

派翠克史瓦辛格（左）在《白蓮花大飯店》第三季曼谷首映會上受訪，傑森艾塞克在旁用手機猛拍他。（記者許世穎攝）

傑森也透露拍攝時受了好幾次傷，包括閃鏡頭跌倒，還有一次撞玻璃把頭撞破，「但大家都覺得這件事超好笑。」至於加入大受歡迎的《白蓮花大飯店》是否感到興奮，他說過去演出《哈利波特》系列也被問過類似問題，「其實我不會有所謂興奮感，因為我就是一個負責說故事的人，參與這部影集對我最大的影響就是被許多朋友討厭，因為他們都怪我不能先爆雷！」《白蓮花大飯店》第三季將於17日起在串流平台Max和HBO頻道播出，全季共8集。

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