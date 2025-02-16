晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》劉亮佐自招成績爛高一被當7科 大學讀戲劇系找到最愛

劉亮佐大學時表演京劇。（劉亮佐提供）劉亮佐大學時表演京劇。（劉亮佐提供）

記者蕭方綺／專訪

劉亮佐坦承從小到大都是成績很爛的學生，即便唸管教嚴厲的私立學校，他國中被當4科，升上高一後變本加厲，一學年被當7科，他笑說：「好在我會學媽媽簽名，成績都沒讓我媽知道。」一路唸到台藝大戲劇系，他才找到自己喜歡的事，努力耕耘，在裡頭發光發熱。

他第一次考大學時落榜，重考一年，成績卻比上一回退步，好在有老師見他高中時參加演講比賽、獨唱比賽，還當學校司儀、軍歌指揮相當活躍，推薦他參加台藝大招考，他因術科分數高，意外上了戲劇系，只是他一到戲劇系時整個人都傻住，「我以為跟電視有關，壓根不知道什麼是劇場。」後來因考不上其他學校，硬著頭皮唸下去。

劉亮佐（右）受爸爸影響，對京劇很有熟悉感。（劉亮佐提供）劉亮佐（右）受爸爸影響，對京劇很有熟悉感。（劉亮佐提供）

沒想到他大一做完學期末演出，下定決心一輩子投入劇場演出，他說：「所有人全心全意為了一件事努力，很吸引人！」

今年是他在劇場第37年，近日參與果陀舞台劇《妳和我和他的真相》演出，戲裡他面對老婆出軌好友，戲外他和趙小僑感情甜蜜，怎麼詮釋綠帽男？他大笑說：「這太簡單了！即便再幸福順利，演員都有天馬行空的想法。」確實，14歲的劉亮佐再怎麼異想天開，都無法幻想30多年後會成為享受在劇場演出的演員。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中