《猜猜我是誰解謎》劉亮佐自招成績爛高一被當7科 大學讀戲劇系找到最愛

劉亮佐大學時表演京劇。（劉亮佐提供）

記者蕭方綺／專訪

劉亮佐坦承從小到大都是成績很爛的學生，即便唸管教嚴厲的私立學校，他國中被當4科，升上高一後變本加厲，一學年被當7科，他笑說：「好在我會學媽媽簽名，成績都沒讓我媽知道。」一路唸到台藝大戲劇系，他才找到自己喜歡的事，努力耕耘，在裡頭發光發熱。

他第一次考大學時落榜，重考一年，成績卻比上一回退步，好在有老師見他高中時參加演講比賽、獨唱比賽，還當學校司儀、軍歌指揮相當活躍，推薦他參加台藝大招考，他因術科分數高，意外上了戲劇系，只是他一到戲劇系時整個人都傻住，「我以為跟電視有關，壓根不知道什麼是劇場。」後來因考不上其他學校，硬著頭皮唸下去。

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劉亮佐（右）受爸爸影響，對京劇很有熟悉感。（劉亮佐提供）

沒想到他大一做完學期末演出，下定決心一輩子投入劇場演出，他說：「所有人全心全意為了一件事努力，很吸引人！」

今年是他在劇場第37年，近日參與果陀舞台劇《妳和我和他的真相》演出，戲裡他面對老婆出軌好友，戲外他和趙小僑感情甜蜜，怎麼詮釋綠帽男？他大笑說：「這太簡單了！即便再幸福順利，演員都有天馬行空的想法。」確實，14歲的劉亮佐再怎麼異想天開，都無法幻想30多年後會成為享受在劇場演出的演員。

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