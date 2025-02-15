民歌五十攻蛋票房破億 李宗盛偕木吉他笑稱我們都老了

「民歌五十」演唱會歌手大合唱，帶給歌迷滿滿回憶。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌五十」演唱會昨情人節夜晚在台北小巨蛋登場，一連3天3.3萬張門票全部完售，票房收入推估超過1億台幣。李宗盛和「木吉他」團員合體重現《散場電影》等經典，齊豫和潘越雲則獻唱《夢田》致敬已故作家三毛，抗癌成功的王新蓮昨過65歲生日，開心說終於可以領敬老卡，她在後台收蛋糕慶生，台上則哽咽鞠躬致謝坐在台下的「救命醫生」。

李宗盛（左二）相隔多年再次和「木吉他合唱團」夥伴合體。（中華音樂人交流協會提供）

演唱會一開場由75歲的「民歌之父」楊弦演唱《江湖上》，他透露3年前從美國回台灣後中風，右手、右腳都不能動，但現在已能自由行動了，全場歌迷用掌聲為他加油，另外楊弦也帶領歌手大合唱《民歌手》。

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曾是「MIB三重唱」的趙樹海、王夢麟昨搭檔合唱《想你》，趙樹海幽默跟歌迷說：「民歌清新脫俗，50年前看民歌不用花錢，現在要買票，還很貴，證明很珍貴。」

王新蓮抗癌成功 喜過65歲生日

王新蓮演唱《匆匆地走過》並談到：「去年我意外得了肺腺癌，去年底開刀，還不到兩個月，可能大家覺得唱法不太一樣，我沒辦法唱以前的拍子，key上不來。」 她還透露：「我的救命醫生也在現場。」深深一鞠躬並說：「醫生現在看到的我，不是在病房病懨懨的樣子。」還哽咽說醫生告訴她：「我要讓妳2月能上台唱歌，這是我的責任。」全場感動。

王新蓮（中）抗癌成功開心慶生，近期壽星葉佳修（左）和陳秀男也一起慶祝。（中華音樂人交流協會提供）

鄭怡帶來招牌曲《月琴》，私下談到：「這首歌從1981年到現在，44年了，我從來沒有降key，那時候我20歲，其他的數學你們自己算，民歌五十演唱會，大家唱的是誠意，希望給大家滿滿的回憶。」

潘越雲獻唱《天天天藍》，齊豫也美聲演唱《橄欖樹》，另外李宗盛和「木吉他合唱團」夥伴相隔5年再一起演唱《拚宵夜》等歌曲，最後全場歌手大合唱《外婆的澎湖灣》。李宗盛談到：「雖然不只一次在小巨蛋唱歌，但是和十幾歲認識的兄弟一起唱歌，那滋味無法形容。」演唱《他們說》時李宗盛也開玩笑說：「他們說我們都老了！」

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