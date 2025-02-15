張睿家祕婚6年 情人節為黃安若正名

張睿家（左）與黃安若秘婚6年，昨日情人節公開婚紗照。（LinLi Boutique提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家和女團「火星熊」成員黃安若交往13年，選在昨天情人節公開婚紗照，並以「張先生、張太太」互稱，坦承兩人祕婚6年，他甜蜜說：「如果說，走向遠端彼此的這條路上，13年來都沒放棄過，我想，那就是我們了吧！」

張睿家表示，與黃安若在6年前的8月1日「做出重要決定」，特別選在2025情人節早上8點零1分向大家報喜，因「0801」對他們來說意義重大，當天除了是黃安若受洗的日子，也是兩人的交往及結婚紀念日，雖然登記當天逢農曆鬼門開，但兩人絲毫不避諱。

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兩人的緣分始於教會活動，張睿家受邀參加聚會，初次見面彼此留下深刻印象，隨後因常在朋友的健身房巧遇，一次次互動拉近彼此的距離。談及告白過程，黃安若笑虧老公：「很老派，應該說是復古啦！」張睿家開門見山問她：「我喜歡妳，妳要跟我交往嗎？」直白表明心意，讓互有好感的兩人正式從朋友昇華為戀人。

黃安若坦言，交往過程難免經歷爭吵與分合，7週年時一起對未來有了共識，但就她對張睿家的了解，以為兩人會直接登記結婚，沒想到在登記前一天，張睿家與教會朋友們串通好，精心策劃求婚驚喜，趁女友閉眼禱告，默默準備戒指。面對意外的浪漫，黃安若說：「我好像還沒醒，也沒梳化，就突然被求婚。」張睿家聽完後還補刀：「但我有梳妝打扮的喔！」

兩人婚紗照特別選在黃安若新竹關西老家取景，除了別具風味的日式咖啡廳外，還有如詩如畫的落羽松及仙草花田，每一個場景都美得宛如電影畫面。至於眾人關心婚禮何時舉辦？今年依舊工作滿檔的張睿家、黃安若表示尚在討論中，他們幽默喊話：「歡迎大家提供想法喔！」

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