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〈人物專訪〉林予晞撞臉賈靜雯 自糗幼稚愛搞怪

〈人物專訪〉林予晞撞臉賈靜雯 自糗幼稚愛搞怪林予晞主演影集《死了一個娛樂女記者之後》，拿下Netflix台灣榜冠軍。
（記者王文麟攝、服裝提供╱LOEWE）

記者蕭方綺／專訪

林予晞主演的影集《死了一個娛樂女記者之後》剛開播，就衝到Netflix台灣榜冠軍，但有觀眾看完一整集，刷到後方演員列表震驚發現：「我一直以為女主角是賈靜雯，沒想到是林予晞！」林予晞受訪得知後與有榮焉。

林予晞（圖）主演《死了一個娛樂女記者之後》，與賈靜雯在《我們與惡的距離》很神似。（鏡文學提供）林予晞（圖）主演《死了一個娛樂女記者之後》，與賈靜雯在《我們與惡的距離》很神似。（鏡文學提供）

她過去和賈靜雯在影集《我們與惡的距離》飾演姊妹，2人眉宇間確實神韻頗類似，當時就常被說「姊妹臉」，賈靜雯傲嬌回「哪有像」，但作為妹妹的林予晞能感受到姊姊的「口是心非」，林予晞說：「我們最大的差別是我比較幼稚，會常有古靈精怪的表情，靜雯姐內斂成熟。」

林予晞主演《死了一個娛樂女記者之後》，與賈靜雯（圖右）在《我們與惡的距離》很神似。（公視提供）林予晞主演《死了一個娛樂女記者之後》，與賈靜雯（圖右）在《我們與惡的距離》很神似。（公視提供）

林予晞坦言過去曾數度看到賈靜雯的公車廣告從眼前一閃而逝，也會誤認成自己，常嚇一跳想：「我何時拍了這麼大的案子，怎麼都沒印象？」而她這回在《女記者》飾演週刊娛樂記者，賈靜雯也曾演過媒體人，除了角色職業類似，她們咬字和演戲方式也頗為相像，因此被不熟悉的觀眾誤認也不足為奇。

林予晞這次為《女記者》「當」了記者3個月，並不認為記者就像外界所說的「小時沒讀書，長大當記者」，除了練習寫新聞稿，她也發現記者對待八卦議題的態度很嚴肅，「我以前看到八卦新聞，總覺得好刺激，沒想到常常都只見到內幕的冰山一角，記者心中都有一把尺，會拿捏可以寫的部分，也會為人留餘地。」

她出道10年，時常和記者打交道，也曾被偷拍到緋聞，她因爸爸是台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝，從小就對演藝圈耳濡目染，出道前就做好「踏入這圈子隱私絕對會被放大檢視」的準備，但她仍訝異：「以為要更紅才會被跟拍，沒想到狗仔來得這麼快！」水瓶座的她怕麻煩，看到新聞曝光，也只能坦然接受。

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