馬力歐勇秀甘露梨 小鐘一身粉紅仿GD

馬力歐（前）運氣準備顯露「甘露梨」肌肉，一旁的沈玉琳看得嘖嘖稱奇。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、Melody主持《11點熱吵店》邀來藝人小鐘、薔薔、馬力歐秀才藝，以爭取增加通告費的機會，而為了「加薪」眾人可說是豁出去， 其中馬力歐拋開「恥」度露2點展示身材；小鐘則一身粉紅，自信當台版G-DRAGON。

小鐘（中）向沈玉琳（右）和Melody介紹自己模仿G-DRAGON的行頭。（TVBS提供）

馬力歐開脫，宣告要秀出2024年練出的肌肉「甘露梨」，他擠壓肚臍周遭肥肉形成梨子模樣，離奇場景讓所有來賓都呆住，他還請Melody往他上身倒水，表演「猛男滴水不漏」秀，只見他用雙手環抱自己，將手臂和胸部肌肉緊密貼合，果然成功將水環抱在胸前，荒謬又別開生面的表演，獲得滿堂彩。

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小鐘砸錢添購粉紅色西裝，模仿韓國歌手G-DRAGON，未料跳舞帥不過10秒，被吐槽像在跳廣場舞；薔薔則表演壓箱絕活「十字固定術」，撂話：「我是有武功的，可以把人的腳打斷。」馬力歐自告奮勇當歹徒，與薔薔纏鬥滾地扭打，薔薔不但沒能固定住馬力歐，還被壓制在地板，荒唐又爆笑。

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