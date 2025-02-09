汪小菲張蘭抖音帳號被禁 大S生前訴求成真

汪小菲和媽媽張蘭在網路上頻搶版面，帳號遭抖音出手無限期封禁。（中央社）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S日前因流感驟逝，死訊曝光後卻謠言頻傳，前夫汪小菲與張蘭靠著大S搶盡版面，連中國網友都看不下去，怒斥張蘭是「蹭流量妖婆」，昨抖音、微博官方皆出手，抖音無限期封禁張蘭、汪小菲帳號，微博則是暫時禁止張蘭的直播功能，網友們嗨喊大快人心，更提到大S生前就曾希望社群官方能夠制止張蘭行為，粉絲們也紛紛淚喊：「大S微博最后一個訴求終於達成了！」

大S生前最後一條微博貼文曾提到，希望抖音平台和各單位能夠履行相應職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為，如今張蘭帳號被禁，當年的訴求才終於實現，然而當事人卻已羽化成仙，令網友們都唏噓不已，紛紛留言直呼「大Ｓ下輩子一定要幸福」。

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抖音昨指出由於張蘭、汪小菲等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，違背公序良俗和道德底線宣布要無限期封禁兩人帳號，而散播汪小菲包機不實謠言的張蘭乾兒子夏健帳號「我是夏小健」也同樣受到封禁。

不過張蘭似乎不滿抖音的裁決，她透過中國媒體發聲表示「不認同、不接受」，她承認自己未查核影片真實性就點讚，並澄清夏健並非自己的乾兒子。

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