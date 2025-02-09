《猜猜我是誰解謎》徐懷鈺從小愛表演 有太空夢沒星夢

徐懷鈺相隔多年再出輯，體態保養不錯，沒有太大變化。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

出道27年，徐懷鈺現在模樣和小時候其實沒有太大差別，她從幼稚園開始就喜歡表演，原因是可以拿禮物，「我還記得紅色包裝袋，裡面有玩具。」她當時的「主打歌」是表演玉女歌手沈雁唱的《一串心》，笑說：「那是我的代表歌曲。」

徐懷鈺首張專輯造型清新可愛。（記者陳奕全翻攝）徐懷鈺小時候第一次到照相館拍的照片，一臉驚恐。（滾石提供）

★唸幼稚園就愛唱歌 因為可拿獎品

徐懷鈺出道首張同名專輯銷量就突破100萬張，《我是女生》、還有原曲來自大S老公具俊曄當年所屬酷龍的歌曲《妙妙妙》紅遍大街小巷，她說：「小時候會唱歌是因為姑姑喜歡唱歌，我就聽，也受到影響，那時候看八點檔戲《武則天》，我跟著唱主題曲，沒有想過要當歌手，真正願望是當科學家，或是到太空總署，感覺可以做很多事情。」

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徐懷鈺童年時期聰慧大眼討人喜歡。（滾石提供）徐懷鈺從小喜歡唱歌表演，因為可以得到獎品。（滾石提供）

為了拿獎品，徐懷鈺從小就把握能唱歌的機會，「很大包，每次回家拆禮物都有驚喜，鉛筆盒、文具、削鉛筆機、玩具小喇叭…，我都拿過。」她還會和大人一起看京劇節目《戲曲你我他》，也學唱黃梅調。有趣的是，徐懷鈺小時候看電視就有「評審」個性，「我看到有些人沒唱那麼好，為什麼能站在台上？可能只是因為長得漂亮。」

徐懷鈺一出道就嘗到走紅滋味。（滾石提供）



★看鬼片被粉絲拍肩 驚嚇狂奔滑倒

前陣子徐懷鈺推出《光致.蛻變》專輯，張震嶽、徐佳瑩、葛大為等多位知名音樂人為她寫歌，另也完成北高兩場音樂分享會，許多粉絲一路支持她，回想當年一出道就紅了，壓力來自公司把她通告塞太滿，至今難忘說：「連吃飯半小時都不留給我，真的太餓了。」

另外徐懷鈺也想起以前被粉絲追星卻嚇壞的經驗，「看完鬼片散場，突然有人從後面拍我喊『徐懷鈺』，我嚇到先跑了，撞到安全門滑倒，被大家笑！拜託不要在我看完鬼片拍我肩膀！」

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