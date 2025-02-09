晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》徐懷鈺從小愛表演 有太空夢沒星夢

徐懷鈺相隔多年再出輯，體態保養不錯，沒有太大變化。（記者潘少棠攝）徐懷鈺相隔多年再出輯，體態保養不錯，沒有太大變化。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

出道27年，徐懷鈺現在模樣和小時候其實沒有太大差別，她從幼稚園開始就喜歡表演，原因是可以拿禮物，「我還記得紅色包裝袋，裡面有玩具。」她當時的「主打歌」是表演玉女歌手沈雁唱的《一串心》，笑說：「那是我的代表歌曲。」

徐懷鈺首張專輯造型清新可愛。（記者陳奕全翻攝）徐懷鈺首張專輯造型清新可愛。（記者陳奕全翻攝）徐懷鈺小時候第一次到照相館拍的照片，一臉驚恐。（滾石提供）徐懷鈺小時候第一次到照相館拍的照片，一臉驚恐。（滾石提供）

★唸幼稚園就愛唱歌 因為可拿獎品

徐懷鈺出道首張同名專輯銷量就突破100萬張，《我是女生》、還有原曲來自大S老公具俊曄當年所屬酷龍的歌曲《妙妙妙》紅遍大街小巷，她說：「小時候會唱歌是因為姑姑喜歡唱歌，我就聽，也受到影響，那時候看八點檔戲《武則天》，我跟著唱主題曲，沒有想過要當歌手，真正願望是當科學家，或是到太空總署，感覺可以做很多事情。」

徐懷鈺童年時期聰慧大眼討人喜歡。（滾石提供）徐懷鈺童年時期聰慧大眼討人喜歡。（滾石提供）徐懷鈺從小喜歡唱歌表演，因為可以得到獎品。（滾石提供）徐懷鈺從小喜歡唱歌表演，因為可以得到獎品。（滾石提供）

為了拿獎品，徐懷鈺從小就把握能唱歌的機會，「很大包，每次回家拆禮物都有驚喜，鉛筆盒、文具、削鉛筆機、玩具小喇叭…，我都拿過。」她還會和大人一起看京劇節目《戲曲你我他》，也學唱黃梅調。有趣的是，徐懷鈺小時候看電視就有「評審」個性，「我看到有些人沒唱那麼好，為什麼能站在台上？可能只是因為長得漂亮。」

徐懷鈺一出道就嘗到走紅滋味。（滾石提供）徐懷鈺一出道就嘗到走紅滋味。（滾石提供）

★看鬼片被粉絲拍肩 驚嚇狂奔滑倒

前陣子徐懷鈺推出《光致.蛻變》專輯，張震嶽、徐佳瑩、葛大為等多位知名音樂人為她寫歌，另也完成北高兩場音樂分享會，許多粉絲一路支持她，回想當年一出道就紅了，壓力來自公司把她通告塞太滿，至今難忘說：「連吃飯半小時都不留給我，真的太餓了。」

另外徐懷鈺也想起以前被粉絲追星卻嚇壞的經驗，「看完鬼片散場，突然有人從後面拍我喊『徐懷鈺』，我嚇到先跑了，撞到安全門滑倒，被大家笑！拜託不要在我看完鬼片拍我肩膀！」

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中