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家屬圓遺願 大S將採樹葬歸土 今頭七結婚紀念日撞虐心

大S今天頭七，也是她和具俊曄結婚3週年紀念日，網友直呼太虐了。（翻攝自IG）大S今天頭七，也是她和具俊曄結婚3週年紀念日，網友直呼太虐了。（翻攝自IG）

「大S」徐熙媛在2日猝逝，昨傳出將會採用樹葬，小S證實姊姊之前就曾表示哪天走了想要用環保的樹葬，「現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。」

而具俊曄前天發出聲明哀悼「我的天使回到了天上」引人鼻酸，兩人闊別20年再聚首、結婚不到3年就天人永隔不剩唏噓，今2月8日正好是大S與具俊曄的結婚紀念日，更是大S的頭七，讓粉絲們都心疼直喊太虐了，不過前幾天都靠著大S搶盡話題的張蘭和汪小菲昨一整日都靜悄悄，也被外界猜測是否還在醞釀如何反擊。

網路流傳汪小菲怒嗆媽媽張蘭的影片。（翻攝自微博）網路流傳汪小菲怒嗆媽媽張蘭的影片。（翻攝自微博）

在大S死訊傳開後各種謠言頻傳，諸如具俊曄替大S買保險、汪小菲出資包機、S媽覺得汪小菲是大S真愛等，大S的經紀人廖瑋琪在社群上發聲一一闢謠，並提到：「事實上在媽媽眼中（大S）跟歐巴這3年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」更怒批：「醜陋的人性讓我看見了地獄。」

網傳汪小菲怒嗆媽媽 張蘭直播遭禁

具俊曄日前表明遺產權利將交給S媽，並在文中暗噹汪小菲「淋雨裝淒涼」，事實上，汪小菲從得知大S死訊後動作頻頻，先是奔回台灣在機場彎腰鞠躬，隨即被捕捉淋雨回家，甚至網上更瘋傳出他疑似在街頭濕身跪地畫面，還有網友發現汪小菲疑似砸錢買網軍，要求製作他與大S愛情故事的文案。

而日前張蘭乾兒子造謠汪小菲出資包機，張蘭在直播時收到汪小菲傳來語音大罵：「X你們全家。」張蘭愣住數秒後才回話：「我什麼時候說了？」該段影片也遭到瘋傳，網友們紛紛怒轟汪小菲一家全是表演型人格，而隨後張蘭的直播間疑似遭到過多檢舉，目前是封禁狀態。

汪小菲前任女友張穎穎緊隨其後爆料稱汪小菲在與大S結婚第二年就出軌、轟他「喝人血吃人肉」，不過如今也傳出汪小菲精神狀態不太好，與老婆Mandy婚姻也陷入低潮，張穎穎則再次開酸：「誰跟他在一起，誰就被逼著要學會當媽隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖」，不過針對張穎穎指控和具俊曄的聲明文，汪小菲都還未做出回應。

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