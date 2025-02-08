「最帥鋼琴家」拒幫手指保險 點名「台灣小吃」暖心暖胃

「最帥鋼琴家」邁可森今明兩天在台舉辦演奏會，昨帥氣現身記者會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，今明兩天分別在台北與高雄流行音樂中心舉辦《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》演奏會，他昨在記者會上聽聞近日大S驟逝消息，感嘆世事無常，更表示工作雖然充滿壓力，但偶爾要懂得放下工作走向大自然好好放鬆。

邁可森透露有特殊迷信：「雖然我的手很重要，但我不會為手（投保）保險，因為我怕保了就真的會發生意外！」至於平時如何保養手指？他說平時會練琴5、6小時，因此手部肌肉非常敏感，也會用藥膏幫助放鬆，很少提重物，甚至不被允許拿任何東西，以防肌肉變僵硬。

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由於以往巡演台灣場次場場爆滿，讓邁可森對台灣樂迷的熱情印象深刻，更表示台灣是他最喜愛的演出地點之一，「這裡不僅有熱情的樂迷，還有讓我難忘的美食與美景。」期待高雄音樂會後能盡量撥出時間品嚐小吃。《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》台北、高雄場門票僅剩最後少量座位，購票可洽OPENTIX兩廳院售票系統。

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