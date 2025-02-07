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蔡康永哽咽瘋狂想念一個人並不丟臉 沒提大S卻忍不住啜泣

蔡康永哽咽瘋狂想念一個人並不丟臉 沒提大S卻忍不住啜泣大S（右）過去曾代班主持過《康熙來了》，與蔡康永擁有多年好感情。
（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛日前因流感併發肺炎病逝，消息曝光震驚各界，多年好友蔡康永曾發文哀悼摯友：「我要想像妳仍然安好的活著，我要保持這樣想像直到沒辦法再這樣想的時候」字裡行間流露不捨，昨他忍著愁緒照常上工，出席日本知名作家吉本芭娜娜的新書分享會，不過蔡康永在分享書本內容時數度哽咽拭淚，談話間從未提到大S，卻句句都讓人在腦中浮現大S的身影，引人鼻酸。

蔡康永在台上數次悲傷哽咽。（記者胡舜翔攝）蔡康永在台上數次悲傷哽咽。（記者胡舜翔攝）

蔡康永昨參與新書分享會主題正好是「有特殊意義的人們」，蔡康永露面時明顯氣色不佳略顯疲憊，他在開頭講到：「人在面對重大失去的時候，如果非常想念這個人，他有什麼辦法再見到…」話才說到一半他隨即哽咽說不下去，台下民眾跟著啜泣邊拍手為蔡康永鼓勵。

蔡康永哽咽瘋狂想念一個人並不丟臉 沒提大S卻忍不住啜泣蔡康永（左）出席日本知名作家吉本芭娜娜新書分享會。
（記者胡舜翔攝）

而他在朗讀書籍段落時仍數次哽咽，提到讀吉本芭娜娜的小說時他非常震撼，「我們讀金庸不會覺得自己會乾坤挪移大法或葵花寶典，如果會，別人會覺得你很中二，可是吉本芭娜娜的小說，把一切我們需要被安慰的事情，埋伏在真實的生活裡面，我們似乎得到了安慰」。說到此蔡康永忍不住啜泣，「不管我們以什麼狀態失去這個人，就算我們想念他想得快發瘋的時候，在書裡可以看到很多跟你一樣的人、做著一樣瘋狂行為，你會知道，這麼瘋狂想念一個人並不是很丟臉的事情。」

蔡康永與大S認識多年，大S生前也多次代班《康熙來了》，如今天人永隔，蔡康永難掩哀愁，在座談結束後旋即離場。

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