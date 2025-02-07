林予晞化身記者狂挖獨家 王渝萱自嘲常演屍體非難事

林予晞為了詮釋《死了一個娛樂女記者之後》資深記者角色，特別私下約記者吃飯面談，深入了解記者的工作。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕薛仕凌在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演攝影記者，他表示拍攝前後對記者的印象沒有太大差別，「而且我覺得滿幸運，常受記者照顧，跟他們原本相處就滿好的，和他們聊天都很有趣。」

薛仕凌（右）與王渝萱在戲裡都是週刊記者。（八大電視提供）

林予晞飾演挖掘多條獨家新聞的資深記者，以往總是被採訪的她，聊起每一次和記者見面都是在記者會上，面對突然被問到衝擊的問題，坦言有時會難以招架，所以對於記者的想像都是「天啊！好可怕喔！」但這次在做田調過程，看到記者工作外的另一面後，現在於工作場合再遇到記者時，會覺得比較輕鬆。

請繼續往下閱讀...

王渝萱角色是一名對工作充滿理想和熱忱的菜鳥女記者，劇中因為捲入娛樂圈的潛規則事件而墜樓身亡，她幽默說：「我好像滿常演到屍體的角色，但因為我很會躺著不動到睡著，所以對我來說不是難事。」她提及拍攝時是在冬天的凌晨，所以天氣超級冷，但劇組特地準備薑茶、暖暖包，讓她感受到很多貼心照顧。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法