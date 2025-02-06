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娛樂 最新消息

芮妮齊薇格4度演《BJ》 開心喊「做自己很好」

芮妮齊薇格很高興回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，再度飾演大受歡迎的布莉琪瓊斯。（UIP提供）芮妮齊薇格很高興回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，再度飾演大受歡迎的布莉琪瓊斯。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格再度回歸主演經典系列續作《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，4度飾演「BJ」布莉琪瓊斯，直說重返這個系列就像回家，「不只是我自己，對觀眾來說也是這樣，他們全都和布莉琪一起成長，無論在小說裡或是大銀幕上，感覺就像和老朋友重逢。」

芮妮飾演的布莉琪以獨特的生活方式和愛情觀，重新定義浪漫喜劇類型的女性角色，她表示：「對於一個虛構角色來說，能與觀眾同步成長，並在他們的生活中留下印記，是一件很有意義的事，這種情感共鳴是全球性的，尤其是一路陪著布莉琪長大的觀眾。」

除了角色成長，芮妮認為自己也和《BJ單身日記》的大家庭一起記錄了這幾十年來的人生經驗，「布莉琪提醒了我們，不完美也是很OK，即使不完美，我們仍然可以找到愛情，實現夢想，並且擁有幸福。做自己，就很好。」《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於2月14日情人節在台上映。

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