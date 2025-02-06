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娛樂 最新消息

台灣醫療超級好-宮田留佳返日掛急診 熬6.5小時只見護士拿藥

AKB48 Team TP開工忙準備公演，日籍成員宮田留佳（後排左二）前陣子返日生病很折騰。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP開工忙準備公演，日籍成員宮田留佳（後排左二）前陣子返日生病很折騰。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕日劇常以醫療劇為題材，不過近日「大S」徐熙媛和家人赴日旅遊身體不適就醫卻不幸病逝當地，引起網友熱烈討論台日醫療差異。女團AKB48 Team TP日籍成員宮田留佳前陣子返回日本突然出現急性腸胃炎，回想就醫情形好折騰，忍不住大讚：「真心覺得台灣的醫療超級好！」

春節假期結束，AKB48 Team TP除推出新單曲《Team UP》，開工後也將投入準備公演，談到新單曲，宮田留佳說：「製作過程充滿挑戰，但也很有成就感！」

之前宮田留佳回日本和家人團聚，急性腸胃炎上吐下瀉，趕緊去醫院掛急診，她說：「從掛號到拿到藥一共等了6.5小時，而且連醫院都不能進去，全程在停車場進行，最後只由護士拿來腸胃藥，連醫生的面也沒見到。」她還花了1萬3600日圓（約台幣3000元），直說：「這個價格真的滿貴的。」

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