蘇慧倫沒牽大S具俊曄紅線-看淡生死 盼珍惜身邊所愛

蘇慧倫覺得要珍惜所愛的人，更要珍惜自己。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近日大S在日本猝逝消息讓不少網友感嘆人生無常，蘇慧倫昨出席電台活動也用毛筆寫下關鍵字「惜」，她覺得雖然很多事情無法掌握，但面對無常，「我們可以掌握的就是珍惜現在我們所擁有的，珍惜身邊所愛的人，更重要的是要珍惜自己。」

相隔5年，蘇慧倫將再推出新專輯《輕重》，並擔任Hit Fm聯播網2月hito大台柱，透露有自己創作的新歌，另外告五人雲安也幫她寫《就說給我聽》，但她一聽覺得傻眼，感覺太難挑戰！

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過去網路盛傳20多年前蘇慧倫算是牽起大S和老公具俊曄緣分的「紅娘」，不過昨天蘇慧倫否認，覺得應該是誤傳，儘管她私下和大S沒有私交，「但在同個行業，看到（新聞）難免有嚇到，太突然。請她的家人跟朋友節哀，好好照顧自己。」

被問到大S和具俊曄才剛開始過著幸福婚姻生活就驟逝，是否幸福太短暫？蘇慧倫則說：「可以轉念，離開之前她（大S）享受過愛情、過得幸福！」

談到生命中的輕重，蘇慧倫說：「最重的當然是我的家人、兒子。」她覺得要練習把每件事看得很重或是輕一點，都在一念之間的選擇。

另外蘇慧倫也說現在比較可以看淡生死，「人生嘛，不知道『意外』跟『明天』誰先到。」

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