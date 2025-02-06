波伽利報喜 4月唱上大巨蛋

波伽利暌違10年再登台，將於4月4日晚間首登台北大巨蛋開唱。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕久違了的「上帝美聲」！暌違10年，安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）確定將於4月4日再訪台，成為第一位登上台北大巨蛋的西洋歌手。主辦單位昨日宣布，波伽利製作團隊技術總監將於週末先來台場勘、調整音響規劃，待完成所有行政手續，近期就會公佈售票訊息。

這也是時隔9年之後，波伽利再訪亞洲。但這期間，波伽利依舊非常忙碌，尤其在新冠疫情時，波伽利隻身在米蘭大教堂進行「希望之歌」線上演唱會，創下YouTube古典音樂直播最高觀看紀錄；他又參與Lady Gaga「同一世界：團結在家」線上音樂會，與Lady Gaga、席琳狄翁、郎朗、約翰傳奇攜手獻唱壓軸，感動全球億萬觀眾。

請繼續往下閱讀...

席琳狄翁曾盛讚：「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」波伽利溫暖的歌聲，跨越古典與流行的詮釋，讓他成為當代眾多天王天后欽慕的合作對象，除了莎拉布萊曼與席琳狄翁兩位老友，珍妮佛羅培茲、亞莉安娜、杜娃黎波等，都曾與他合作；去年他在家鄉拉亞蒂科慶祝登台30週年演出，紅髮艾德、多明哥、郎朗、威爾史密斯、強尼戴普等巨星為他齊聚，輪番上陣演出，可說盛大非凡。

主辦單位表示，此次登台只有台北唯一一場，波伽利將從雪梨搭乘私人飛機直飛台北。而為完美呈現天王之聲，演唱會團隊的技術總監除將先登台場勘，也密切與交響樂團、合唱團等團隊討論，據了解，還有樂迷最好奇的「特別嘉賓」，都在研議的內容之中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法