晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

波伽利報喜 4月唱上大巨蛋

波伽利暌違10年再登台，將於4月4日晚間首登台北大巨蛋開唱。（MNA牛耳藝術提供）波伽利暌違10年再登台，將於4月4日晚間首登台北大巨蛋開唱。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕久違了的「上帝美聲」！暌違10年，安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）確定將於4月4日再訪台，成為第一位登上台北大巨蛋的西洋歌手。主辦單位昨日宣布，波伽利製作團隊技術總監將於週末先來台場勘、調整音響規劃，待完成所有行政手續，近期就會公佈售票訊息。

這也是時隔9年之後，波伽利再訪亞洲。但這期間，波伽利依舊非常忙碌，尤其在新冠疫情時，波伽利隻身在米蘭大教堂進行「希望之歌」線上演唱會，創下YouTube古典音樂直播最高觀看紀錄；他又參與Lady Gaga「同一世界：團結在家」線上音樂會，與Lady Gaga、席琳狄翁、郎朗、約翰傳奇攜手獻唱壓軸，感動全球億萬觀眾。

席琳狄翁曾盛讚：「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」波伽利溫暖的歌聲，跨越古典與流行的詮釋，讓他成為當代眾多天王天后欽慕的合作對象，除了莎拉布萊曼與席琳狄翁兩位老友，珍妮佛羅培茲、亞莉安娜、杜娃黎波等，都曾與他合作；去年他在家鄉拉亞蒂科慶祝登台30週年演出，紅髮艾德、多明哥、郎朗、威爾史密斯、強尼戴普等巨星為他齊聚，輪番上陣演出，可說盛大非凡。

主辦單位表示，此次登台只有台北唯一一場，波伽利將從雪梨搭乘私人飛機直飛台北。而為完美呈現天王之聲，演唱會團隊的技術總監除將先登台場勘，也密切與交響樂團、合唱團等團隊討論，據了解，還有樂迷最好奇的「特別嘉賓」，都在研議的內容之中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中