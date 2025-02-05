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娛樂 最新消息

《人物專訪》蕭秉治穩交女友8年 嗨喊很幸福

蕭秉治誇女友Tracy很務實，交往8年相處如夫妻。（記者王文麟攝）蕭秉治誇女友Tracy很務實，交往8年相處如夫妻。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

去年12月蕭秉治在台北小巨蛋演唱會上淚謝有「小周慧敏」之稱的女友Tracy，場面感動粉絲，這次受訪他大讚女友：「她是務實的人，我生活沒有章法，她常會幫我，家事都是她在做，狗狗也照顧好，讓我無後顧之憂。」

蕭秉治穩交女友Tracy。（翻攝自IG）蕭秉治穩交女友Tracy。（翻攝自IG）

蕭秉治和女友交往8年，雖還沒走到婚姻這一步，但兩人相處已如同夫妻，他說：「我現在很幸福，不一定要靠結婚、生小孩來證明些什麼，感覺對了就會進行，其實現在也像這（結婚）狀態。」

創作過《我還是愛著你》破億神曲的蕭秉治寫情歌特別動人，他說：「每次寫完歌我會給女友聽，她是我第一個分享對象。」從他新歌歌詞中也能感受他被愛包圍，他說：「我現在更能打開感官接受愛。」

蕭秉治也坦言：「音樂狀態中我是浪漫的，但現實生活中是懶惰的。」因此有些重要節日或女友生日他頂多一起吃個飯，不免被女友小抱怨：「怎麼就這樣？」

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