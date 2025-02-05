《人物專訪》蕭秉治過年靈感大爆發 狂寫20首歌

蕭秉治嗜好是寫歌，真心覺得很快樂。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

過年期間不少人都放鬆心情吃喝玩樂，但蕭秉治卻一口氣寫了近20首歌曲，靈感大爆發！歷經過酗酒、躁鬱、憂鬱等低潮，現在蕭秉治健康過生活，他自我鼓勵：「自己可以走過這些，非常了不起！」

蕭秉治談到：「我的嗜好是寫歌，真心覺得很快樂！」前陣子他推出《完人》專輯，感性談到：「傳承三部曲，人生又達成里程碑，為我37個年頭做很好的總結。《凡人》剛回歸，第二個《狂人》又掉回躁鬱，現在走到《完人》滿好的，經歷不同過程滿珍貴，順其自然，很輕鬆去做。」

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熱衷創作的蕭秉治也分享自己的小怪癖，「我寫歌有特別癖好，寫曲要在工作室，維持全白狀態，所有設備都是白色，看起來很舒服。但寫詞我習慣窩在床上，躺著打電腦，讓頭腦一直動起來。」

過去蕭秉治的身心狀態曾讓家人擔憂不已，但現在已走出來，他說：「感覺家人對我完全放心了，以前會擔心我的情緒，怕我發生事情。」

另外蕭秉治也透露生活上的重要改變，「以前我酗酒，現在幾乎可以不喝，好幾個月不喝了。」自爆：「以前喝酒會情緒大暴走，情緒失控就會唱饒舌。」現在他飲食清淡，也督促自己晚上12點前一定要睡覺，作息更正常。

談到新年期許，蕭秉治說：「我希望嘗試推銷自己的歌，讓更多人唱我寫的歌，我想更努力、積極推銷自己的作品。」

8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，門票將在2月9日他生日當天中午12點於拓元售票系統開賣，另外2月15日他會到高雄流行音樂中心旁廣場舉辦簽票會。

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