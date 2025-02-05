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經典恐怖片25週年 鼻環上吊太驚悚

恐怖片《絕命終結站 血脈》曝光預告，以一連串致命的連鎖反應，再度上演死神遊戲。（翻攝自YouTube）恐怖片《絕命終結站 血脈》曝光預告，以一連串致命的連鎖反應，再度上演死神遊戲。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最受歡迎的恐怖片系列之一《絕命終結站》今年邁入25週年，將推出全新第6集《絕命終結站 血脈》，首支預告片昨天正式曝光，揭開片中一場刺青慘劇，造成一連串致命的連鎖反應，只見死神遊戲再度上演，鼻環出意外竟變上吊，帶來更多更痛、更誇張的死法。

首集《絕命終結站》於2000年推出，每一集都從日常生活中呈現出詭異的死亡預兆，包括搭飛機、公路塞車、搭雲霄飛車、在賽車場看賽車，甚至在跨海大橋上躲過死亡意外，隨後便開始一連串無法擺脫的死神遊戲，系列5集在全球累計近7億美金（約台幣231億元）票房。

本集和上一部《絕命終結站5》相隔14年，將帶領觀眾回到死神扭曲正義感的起點。劇情描述大學生史黛芬妮遭受反覆出現的暴力惡夢所擾，決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。

《絕命終結站 血脈》預計於5月15日在台上映。

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