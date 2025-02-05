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娛樂 最新消息

（獨家專訪）吳彥祖拿珍奶當武器 為關繼威殺紅眼

吳彥祖昨在洛杉磯出席新片《狠狠愛》首映會，接受本報專訪直呼想念台灣。（法新社）吳彥祖昨在洛杉磯出席新片《狠狠愛》首映會，接受本報專訪直呼想念台灣。（法新社）

〔記者許世穎／台北─洛杉磯連線專訪〕香港男神吳彥祖在動作新片《狠狠愛》再度和奧斯卡最佳男配角得主關繼威合作，除了化身凶狠的犯罪集團老大，同時也是關繼威的哥哥。他說當初接到關繼威的邀約電話，二話不說就答應演出，透露自已在片中每回現身都手拿一杯珍珠奶茶，表相下暗藏殺機。

戲裡過招鬥狠 戲外揪吃火鍋

吳彥祖表示關繼威親自致電時是這麼說的：「嘿，我覺得如果你來演我哥哥會很棒！」坦言很喜歡關繼威，除了從小就看他演出《七寶奇謀》、《魔宮傳奇》等片，更因為合作影集《西遊ABC》成為朋友，「這是他第一次擔任動作片主角，我又在香港從事這類型的演出很多年了，所以當他邀請我時，我很樂意幫忙！」兩人除了一起出席《狠狠愛》在好萊塢首映，吳彥祖也現身見證關繼威在好萊塢星光大道的蓋手印儀式。

提到兩人再度合作，吳彥祖直說感覺依舊很棒，「我們在片場會用廣東話交流，週末還會一起吃火鍋，互相支持。」他說兩人的打戲也是他想接演的另一個原因，因為製作團隊想呈現純正的港式動作片風格，「香港是我學習拍攝動作戲的地方，也是我的根源，所以能把這種風格帶到國際大銀幕，對我來說意義非凡。」

吳彥祖（左三）和關繼威（右三）再度合作《狠狠愛》，還出席他在好萊塢星光大道的蓋手印儀式。（達志影像）吳彥祖（左三）和關繼威（右三）再度合作《狠狠愛》，還出席他在好萊塢星光大道的蓋手印儀式。（達志影像）

被角色設定深深吸引 直呼劇情超乎想像

片中犯罪集團以一間手搖飲店做掩護，同時兼營香港電影出租店，吳彥祖表示這也是製作團隊致敬香港老電影的一種體現，珍奶則是對亞裔美國人文化的呼應。

至於把珍奶當「武器」，他說當初看到劇本時就超喜歡，但同時也想說「好吧，那這個角色就必須一直拿著珍珠奶茶了！」

吳彥祖在《狠狠愛》化身犯罪集團大哥，每次現身都珍奶不離手。（UIP提供）吳彥祖在《狠狠愛》化身犯罪集團大哥，每次現身都珍奶不離手。（UIP提供）

吳彥祖分享背景設定，直說珍奶也是角色和關繼威之間唯一連結，「當他離開我之後，我變得對珍奶異常執著，所以才會一直帶著它。」

對於有網友認為「反派一直拿著珍奶看起來一點都不凶」，吳彥祖心想：「等著吧，等你們看到那場戲時，就會明白珍奶有多危險了！」認為把手上的珍奶當成武器不僅很酷，更會讓觀眾大感意外。

《狠狠愛》將於2月7日在台上映。

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