陳柏霖躲避狗仔情節 來自何潤東親身經驗

何潤東（左起）執導《不如海邊吹吹風》，找來郭雪芙和陳柏霖一起合作。（大川大立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳柏霖在戲劇《不如海邊吹吹風》中飾演大明星，帶著女友郭雪芙躲避狗仔的情節，其實是導演何潤東的親身經歷。

何潤東提到，過往還沒公開和老婆Peggy戀情時，為了躲避狗仔追拍，曾在旋轉停車場內巧妙設計「甩尾計畫」，他回憶當時把車停好，「讓狗仔以為我們還在車裡，但其實早已下車搭計程車離開。」認為這段甜蜜又緊張的回憶放入劇情意外合適。

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戲裡陳柏霖和郭雪芙的戀情讓很多粉絲為之動容，陳柏霖也感受到這部作品帶來的溫暖，他分享去年耶誕節，粉絲在101大樓打出「和陳柏霖吹吹風」的燈光字樣，讓他直呼：「真的很感動，也很謝謝大家的支持。」

此外，何潤東這回除了執導筒，不忘客串演出戲裡導演一角解戲癮，除了自己演出，何潤東還找來住在加拿大的父母和姊姊一同參與入鏡，他笑說：「我特地邀請爸媽和姊姊來參與殺青戲，這不僅是一次珍貴的探班，更是一個能夠與家人共享的美好回憶。」

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