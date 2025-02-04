是元介樂擁招財貓 貼心伴遊愛相隨

是元介想遛貓反被「帶著」散步，此時的安紐像極了一頭小野豹。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

帶貓外出蹓躂是許多貓奴的心願，是元介也不意外，他有4隻貓，其中3隻包括銀絲菤、歐羅肥和金發與大多數家貓一樣是「宅宅」，只有3歲的豹貓「安紐」熱愛出門散步，從3個月大就開始陪他爬觀音山，一人一貓足跡走遍九份、基隆、關渡和野柳女王頭，除了收穫路人的羨慕眼神，也碰過阿伯指著他和安紐說：「怎麼可以養石虎？這是犯法的！」讓他很無奈。

是元介帶著安紐爬上觀音山（圖）、搭在肩上看海還去賞櫻。（翻攝自IG）

萌寵受訓 聽到抱抱主動跳上肩

安紐1個多月大就來到是元介家中，當時是元介先訓練牠習慣待在人的肩膀上，像是聽到「抱抱」2字會主動跳上肩頭，後來再一步步帶牠熟悉戶外環境。第一次出門，是安紐打完第一劑疫苗後，一人一貓去家附近的觀音山踏青，「剛開始我把牠抱在肩膀負重爬山，牠就滿穩定的，讓我很意外。」後來爬了不下十次，牠對環境越來越感到自在，開始自行跟上腳步登山，模樣可愛。

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是元介帶著安紐爬上觀音山、搭在肩上看海（圖）還去賞櫻。（翻攝自IG）

即便總是摩肩擦踵的觀光勝地九份，因遊客如織容易讓貓感到緊張，是元介每回把牠抱上肩頭，牠就猶如世界的國王，神情淡然俯瞰著身旁經過的子民，相當可愛，許多人見到貓外出都又驚又喜，先看到安紐，才發現牽繩另一頭是藝人是元介，是元介相當甘願讓出鎂光燈焦點，笑說：「我變成安紐的僕人。」

是元介帶著安紐爬上觀音山、搭在肩上看海還去賞櫻（圖）。（翻攝自IG）

出門前SOP 吃飽喝足上廁所

是元介也談到安紐外出前後有一套屬於自己的SOP，出門前2天就要開始對貓心理建設，反覆對牠喊話「過2天要出去喔」，到了出門當天，安紐會很有靈性「感知」到，會自發性地先吃飽喝足，並上完廁所，在客廳悠悠等著是元介一聲令下一同出門。

返家後，安紐也會乖乖地讓是元介用水性貓咪濕紙巾擦過全身。對於貓咪外出必須要做的功課，是元介指出除了定時打預防針，更重要的是定期給予預防外寄生蟲以及內寄生蟲的滴劑。

是元介把安紐當貓網紅在操作，拍牠到野柳女王頭遊玩的帥照。 （翻攝自IG）

幫毛孩開IG專頁 意外賺近百萬

是元介也分享他替安紐開了個IG專頁，4個月粉絲就突破千人，他自己是演員，知道動物拍戲的辛苦之處，捨不得愛子到片場奔波，但安紐的可愛模樣招來業配不斷，除了飼料、貓砂和零食等消耗品已有贊助商之外，牠甚至收穫4支廣告，賺近百萬，堪稱名副其實的招財貓，讓是元介大笑說：「我可是把牠當網紅在操作！」

是元介帶著安紐和牠的「戰車」外出，安紐探頭的樣子很可愛。（記者胡舜翔攝）

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