新星手作苔球 綠意開運納福

林奕嵐（左起）、袁漠遙、牧森分別選了星點木、袖珍椰子、旺旺樹做開運苔球的樹種。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

記者胡舜翔／攝影

牧森、林奕嵐、袁漠遙是周子娛樂潛力新星，三人相約製做開運苔球，為家中增添一點綠意，期許2025年好運來。

牧森、林奕嵐、袁漠遙分別選了旺旺樹、星點木、袖珍椰子，將綠苔包覆在苔球外圍時，袁漠遙迅速捏好並塑形，被老師誇讚「手勁很好」，林奕嵐看到後，懊惱問：「妳的怎麼這麼完美？為什麼我捏的這麼肥？」引起全場大笑。

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牧森神情專注製作苔球。（記者胡舜翔攝）

牧森獻禮父母珍珠婚

在選吊飾裝飾苔球時，三人陷入選擇困難，牧森特別選了雙魚、水瓶的星座礦石，透露這是父母的星座，因他們剛慶祝結婚30週年珍珠婚，所以他打算將苔球送給父母當禮物，且他還在上頭加了金沙石，「剛好是我最愛的橘色」，以此代表一家三口團圓、關係緊密。

林奕嵐拿鉗子固定苔球的掛勾。（記者胡舜翔攝）

林奕嵐避邪開智慧

林奕嵐選了牡羊座的守護石琥珀，有避邪、化煞功用，她說：「我比較容易相信人，所以很需要避小人。」她還選了天秤座的幸運石珊瑚，她自認自信心不足，想要減少懷疑、肯定自己，另一個則是雙魚座的紫水晶，「我想開啟智慧、鎮定情緒，希望2025是很Chill、很舒服的一年，我可以更相信自己。」

袁漠遙仔細查看作品。（記者胡舜翔攝）

袁漠遙星運展鴻圖

袁漠遙的苔球植裁選了看起來像竹林的袖珍椰子，她說：「我喜歡復古、武術類的東西，選用黑白兩色的水晶代表太極，我覺得苔球中間的星球很像劍，有種在竹林中武打的感覺，最底下是我的星座處女座幸運石。」她原先以本名「李可晴」出道，但從2025年開始，決定改以藝名「袁漠遙」闖星河，打趣笑說：「好在還沒正式出道，沒有太多人知道原本的名字。」

袁漠遙分享，第一部戲劇作品《第一次遇見花香的那刻2》即將播出，她直喊：「壓力好大！」因為主題曲是她自寫自唱，「第一季的主題曲是鄭宜農寫的，加上第一季累積不少『花粉』，這次第二季加入新角色，在角色、音樂上，我都不想讓大家失望。」

林奕嵐（左起）、牧森、袁漠遙開心展示製作完成的苔球。（記者胡舜翔攝）

談及農曆新年有什麼必需要做的事，牧森、林奕嵐、袁漠遙默契十足，異口同聲說：「打麻將。」袁漠遙笑說，在牌桌上不會放水給長輩，「因為要賭錢。」牧森則是贏不過家中長輩，「他們很強，畢竟玩了超過50年。」林奕嵐每年都會收到父母給的紅包，去年開始包紅包給長輩，這次和家人回美國，除了打牌，也在家放空、追劇，充飽電後就要投入新片《命中註定那頭鵝》的宣傳。

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