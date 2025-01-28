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娛樂 最新消息

春節追劇 日韓美劇平台端新戲

孔曉振（右）、李敏鎬在新劇《問問星星吧》探索外太空，關係隨劇情推動越來越甜。（Netflix提供）孔曉振（右）、李敏鎬在新劇《問問星星吧》探索外太空，關係隨劇情推動越來越甜。（Netflix提供）

記者鍾志均、廖俐惠／專題報導

春節追劇 日韓美劇平台端新戲金憓秀在《揭密最前線》衝鋒陷陣，直奔邪教大本營一度被抓到，情況危機。
（Disney+提供）

新年假期除了出遊踏青，必看好劇不可少！日韓劇各自端出華麗卡司，如李敏鎬、孔曉振的《問問星星吧》和影后金憓秀主演的《揭密最前線》，日本則有松隆子、宮澤理惠新劇撫慰人心，另外美劇第二季好評來襲，皆是讀者的絕佳選擇。

宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴在《宛如阿修羅》中飾演4姊妹。（Netflix提供）宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴在《宛如阿修羅》中飾演4姊妹。（Netflix提供）

韓劇-李敏鎬太空搞浪漫 金憓秀用鏡頭懲奸

松隆子（左起）、松坂桃李、多部未華子在《慢行列車》演出澀谷家三姊弟，互動逗趣火花十足。（KKTV提供）松隆子（左起）、松坂桃李、多部未華子在《慢行列車》演出澀谷家三姊弟，互動逗趣火花十足。（KKTV提供）

問問星星吧 （播出平台：Netflix）

蓋布瑞爾貝索在《暗夜情報員》第二季成為暗夜行動的一分子。（Netflix提供）蓋布瑞爾貝索在《暗夜情報員》第二季成為暗夜行動的一分子。（Netflix提供）

娛樂指數：★★★★

春節追劇 日韓美劇平台端新戲亞當史考特續演《人生切割術》第二季，將帶領觀眾一步步揭開謎團。
（Apple TV+提供）

推薦亮點：李敏鎬、孔曉振在外太空克服孤獨與生存挑戰，共譜難以抗拒的化學反應。

韓國首部以宇宙為題材的電視劇《問問星星吧》，李敏鎬難得挑戰浪漫喜劇，飾演可愛又迷人的婦產科醫生「孔龍」，陰錯陽差踏進未知的外太空，孔曉振則是獨立堅強的星際指揮官「金伊芙」，兩人最初關係不睦，隨著劇情推展，漸漸了解彼此，激出超強的心動指數。

該劇製作費高達500億韓元（約台幣11.2億元），並耗時5年打造，由韓劇《微笑Pasta》、《嫉妒的化身》的浪漫喜劇匠人編劇徐淑香執筆，打造獨特又有趣的外太空故事，演員們為呈現無重力的輕飄飄狀態，吊鋼絲拍戲長達約15小時。

揭密最前線 （播出平台：Disney+）

娛樂指數：★★★★

推薦亮點：金憓秀與鄭星一進入新聞節目組的瘋狂日常，過程緊張刺激，穿插荒謬搞笑的劇情，很適合全家人配年夜飯同樂。

《揭密最前線》是Disney+開春第一檔韓劇，講述一支精明能幹的新聞調查小組為了拯救岌岌可危的職業生涯，必須奮力一搏完成不可能的任務，金憓秀飾演堅韌頑強的主持人吳疏龍，以鏡頭懲奸除惡，衝鋒陷陣直奔邪教大本營，揭開背後醜陋的真相。

青龍影后金憓秀再展百變演技，以《黑暗榮耀》走紅的鄭星一則一改當時形象，脫下西裝穿起棉外套，飾演我行我素的菜鳥製作人韓道，兩人之間既信任又水火不容的對手戲，將是一大看點。

日劇-松隆子 宮澤理惠家庭劇灑狗血

宛如阿修羅 （播出平台：Netflix ）

娛樂指數：★★★

推薦亮點：宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴飾演4姊妹因年邁父親外遇，家庭掀起巨大混亂，微狗血的劇情適合婆婆媽媽一起拉板凳看戲。

《宛如阿修羅》改編自日本昭和時期的家族劇，講述東京70年代，竹澤一家4姊妹意外發現7旬老父親的婚外情，一家人的幸福表象因而逐漸崩裂，壓抑的情緒隨之浮出檯面，姊妹們更各有自己的感情掙扎。

該劇找來以日常家庭生活題材見長的是枝裕和執導，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優及廣瀨鈴飾演姊妹，分別演出與男人勾勾纏的寡婦、遭丈夫背叛的人妻、一絲不苟的古板上班族以及與築夢拳擊手同居的小妹，風格迥異的4人展現如真實姊妹般「相愛相殺」的互動，是過年不能錯過的作品。

慢行列車 （播出平台：friDay影音、KKTV）

娛樂指數：★★★★★

推薦亮點：藉由3姊弟一家人探討現代家庭的羈絆，以及如何決定人生的幸福。

松隆子、多部未華子、松坂桃李在《慢行列車》中飾演住在鐮倉濱海小鎮的澀谷家姊弟，3人互動火花十足，小妹多部未華子卻在雙親與祖母離世忌日前往韓國釜山久居，演過韓劇《非常律師禹英禑》的朱鐘赫飾演小妹男友，操起流利日語，令人驚喜。

雖是日劇「新春特別篇」，單集片長約110分鐘，不過劇情緊湊、毫無冷場，松隆子飾演的「大姊」澀谷葉子為全劇核心角色，透過她的生活對應大齡單身女子的心境，中年人士開啟交友軟體的橋段同樣妙趣橫生，另外星野源破格演出松坂桃李的男性戀人，「日本人夫CP組合」令人耳目一新。

美劇-暗夜情報員&人生切割術 第二季再飆腎上腺素

暗夜情報員第二季 （播出平台：Netflix）

娛樂指數：★★★

推薦亮點：緊湊劇情、扣人心弦的動作場面讓觀眾腎上腺素飆升，在93國Netflix榜單名列前茅。

《暗夜情報員》第一季結尾，蓋布瑞爾貝索飾演的FBI基層探員「彼得蘇德蘭」因拯救總統立下大功，直到第二季，他正式成為暗夜行動的一分子，不過隨著加入機密組織，意味投身危機四伏、爾虞我詐的世界。

新一季中，彼得不再只是接聽電話的情報接線員，將主動執行任務，劇集一大亮點為蓋布瑞爾貝索展現強悍身手，包括踢門、格鬥、開槍一氣呵成，準備好面對新的敵人與未知的陰謀；因該劇廣受好評，Netflix確定續訂第三季，並於去年在伊斯坦堡開拍，今年預計轉至紐約繼續拍攝，繼續打造高強度的冒險旅程。

人生切割術第二季（播出平台：Apple TV+）

娛樂指數：★★★

推薦亮點：亞當史考特飾演的「外界人格」馬克在第一季尾聲發現到驚人真相，第二季「路曼工業」加入了新進員工，卻讓馬克等人面臨更駭人的處境。

科技驚悚劇《人生切割術》第一季大受好評，甚至獲得14項艾美獎提名，亞當史考特飾演的馬克帶領的團隊全部都接受了「切割記憶的手術」，分離工作與私生活的記憶，沒想到卻發生一連串懸疑詭異的事。在第一季尾聲中，由布里特洛爾飾演的海莉向大家揭開一切都是謊言，身處「路曼工業」的員工都當作囚犯對待，但最後記憶再度戛然而止，第一季結束。

帶著各種謎團，《人生切割術》暌違近3年回歸，第二季將帶領觀眾進入每個角色的內心世界，而馬克與同事們被捲入更深的黑暗漩渦，路曼工業新進員工的加入又會帶來什麼影響，恐怕出現令人毛骨悚然的巨大轉折。

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