陳亞蘭包場挺交換禮物 寶媽分享癌友心境

陳亞蘭出席《交換禮物》包場活動，分享電影拍得很溫馨。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《交換禮物》聚焦癌症病患人生課題，自去年12月25日上映後，吸引超過兩萬名觀眾走進電影院支持，至今票房衝破500萬，各大企業團體持續相挺、包場，延續善的循環。

寶媽（前排左三起）、《交換禮物》出品人邱瓈寬和觀眾一起欣賞電影。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

金鐘戲王陳亞蘭近日和台灣優質生命協會一同包場支持，她表示電影很溫馨，嘴甜稱「寬姐（邱瓈寬）出品的電影，大家絕對有信心」，還打趣說因為口碑好，很難包到大廳，建議寬姐到大巨蛋放映，讓更多人知道好電影能感動人心。

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邱瓈寬表示：「這是一部記錄生命的電影，講我們面對癌症不要害怕，怎麼跟它和平共處，有時候照顧的人比生病的人更辛苦。」

擔任旁白兼出鏡的曾寶儀近日身體微恙，由寶媽代為出席映前座談；由於寶媽本身是癌症病友，她說生病的人可以耍賴，照顧的人卻沒辦法，「希望大家看完這部電影，都會深切了解照顧者與被照顧者要用什麼角度面對生病這件事。」

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