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娛樂 最新消息

《夯團迎金蛇報佳音》告五人高雄燈會飆新歌 「告五豬」加班坐鎮

告五人與「告五豬」的裝置藝術同框。（相信音樂提供）告五人與「告五豬」的裝置藝術同框。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人4月將在高雄世運主場館開唱，3人受邀擔任高雄燈會代言人，昨天現身活動飆唱新歌《從未見過的海》，預告農曆春節也要閉關籌備新專輯；另一組夯團理想混蛋工作滿檔，更以夯曲《離開的一路上》勇奪2024年Spotify台灣最熱門華語歌曲的年度冠軍。

昨天告五人現身記者會，與超人氣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」合體，也與告五豬的裝置藝術同框，團員說：「我們派出吉祥物『告五豬』在高雄加班代表向大家拜年，光雕投影的畫面非常震撼，歡迎大家來玩！」

告五人精心策劃了「豬光寶氣」Magic光雕裝置藝術，5米高巨款的「告五豬」座落在高雄流行音樂中心旁，搭配3層樓高巨幅廣告氣勢十足，勢必掀起歌迷搶拍的熱潮。

理想混蛋有望在今年登上小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）理想混蛋有望在今年登上小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）

理想混蛋登Spotify華語冠軍 嗨喊攻蛋

此外，理想混蛋同樣是廠商寵兒，去年一整年跑了上百場的商演活動，本月在小巨蛋參加尾牙演出時，主唱雞丁驚喜宣布：「我們是先來這個場地實習的！」預告理想混蛋2025年有望攻蛋開唱。

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