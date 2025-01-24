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玄彬《哈爾濱》挑戰逆境 體悟失敗是成功的過程

男神玄彬上週旋風訪台宣傳《哈爾濱》，讓粉絲相當興奮。（記者胡舜翔攝）男神玄彬上週旋風訪台宣傳《哈爾濱》，讓粉絲相當興奮。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕戰爭史詩韓片《哈爾濱》導演禹民鎬日前率領男神玄彬、朴勳一同訪台宣傳，電影圍繞在玄彬飾演的韓國獨立運動家安重根，和義軍們起義革命的故事，玄彬表示透過電影體會到「失敗」只是一個過程，「只要不斷的克服、挑戰它，總會迎接到成功的這一刻！」

《哈爾濱》目前在韓國票房已突破434億韓元（約台幣9.98億元），導演禹民鎬表示拍攝過程最辛苦的是等待天氣，「我不想要陽光明媚，希望呈現陰暗的感覺，所以在現場需要不斷等天氣進到一個陰沉狀態。」他也透露片中動作戲都不用替身，「尤其是一開場的戰鬥場面，大量的動作戲演員都親自上陣，我想這個部分對於演員來說，應該是比較大的挑戰。」

玄彬在《哈爾濱》的動作戲親自上陣，打得一身泥也不喊苦。（網銀提供）玄彬在《哈爾濱》的動作戲親自上陣，打得一身泥也不喊苦。（網銀提供）

片中安重根有著努力嘗試達成目標的信念，玄彬說其實這也是電影想要傳達的，「當你遇到一個逆境或經歷一個失敗，不要去想像它是失敗，因為就長遠來看，它其實就只是一個過程。」他說一個想法可以大大改變事情的面貌，「透過這一次的作品，我再次深刻理解、學習到這件事情。」

朴勳也說，拍攝這部電影學到透過鼓起勇氣來邁出小小的一步，「對於我今後的人生，說不定會有非常多不同變化，是什麼變化都是不可預測的，希望大家都能夠鼓起勇氣，邁出這樣子的一步。」《哈爾濱》將於29日正式在台上映。

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