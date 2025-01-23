瑞莎考取國際體操教練 率台灣小將奪349面獎牌

瑞莎帶領的瑞星韻律體操2024年成績依舊亮眼。（IFCHIC提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎率領的瑞星韻律體操去年交出亮眼的成績，台灣小選手一年內征戰愛沙尼亞、荷蘭、香港、馬來西亞、德國、韓國、泰國等地，一共拿下349面獎牌，光金牌就162面，為國爭光，不僅於此，瑞莎更精益求精，考取了國際體操總會（FIG）2種國際教練資格。

談及農曆年計畫，她說小選手們只有休息3天，因此她也會陪伴練習，春節不打烊。而瑞莎的大女兒Nika去年首戰國際賽奪金，今年瑞莎也會繼續讓女兒參與賽事，累積經驗值。

請繼續往下閱讀...

展望新的一年，她希望自己舉辦的瑞星盃能夠越來越好，吸引更多國外的選手參加，成為一個世界級的比賽，她說：「無論成績如何，這些都不是我的終點，我會持續往前走、繼續努力，幫助更多的人。」

此外，瑞莎肩上扛著小選手參賽的壓力，她的紓壓方式很特別，就是哭，自嘲是個「愛哭鬼」，可以連續哭個三天三夜，「但通常難過不會哭，開心的時候才會哭，我難過是會生氣。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法