蘇慧倫日本雪地拍MV 為抬頭紋凍傷-文章從容唱出豁達心境

蘇慧倫到日本拍攝新歌MV，雪景美如畫。

（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女蘇慧倫相隔5年推出新專輯《輕重》，首波新歌《抬頭紋》MV特別飛往日本長野縣白馬村取景，雪景美如畫，但抗寒卻很辛苦；三金歌王文章去年因為急性青光眼，加上嚴重白內障動刀，正在休養的他心繫歌迷，仍發行了新歌《從容》，唱出面對生活的平靜和安定感。

文章推出新歌《從容》，分享豁達的人生心境。

（翰森娛樂提供）

蘇慧倫上張專輯《面面》讓她入圍金曲獎最佳華語女歌手，她為了新專輯MV專程到日本拍攝，白雪皚皚的北阿爾卑斯山就在她的眼前，場面壯麗。

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只是在零下3度的雪地取景，蘇慧倫因為專輯造型不能穿上厚重雪衣，以前常去北海道滑雪的蘇慧倫笑說：「去滑雪沒凍傷，卻因為拍MV凍傷，但拍很多很美的畫面，一切辛苦都值得。」

為了讓蘇慧倫保暖，工作人員幫她的腳包起保鮮膜，避免雪滲入鞋底濕掉，只要導演一喊卡，所有人都緊緊抱住她宛如「人體暖暖包」，MV將在今晚9點於相信音樂YouTube頻道首播。

而文章藉由新歌《從容》，唱出經過開刀後的釋懷，以及對生活的全新體悟，出道超過40年的文章，認為唱歌是這輩子自由自在，最不受約束的選擇，至今從不後悔。

其實文章在拍攝視覺照時，眼睛仍然痛到不行，現場停工休息3小時才繼續拍攝，本來工作人員苦勸他先取消，敬業的他堅持休息後就上場，不希望因為個人耽誤他人時間，非常敬業。

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