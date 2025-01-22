《人物專訪》片山凉太逛年貨大街 秒變吃貨

片山凉太被各式各樣的紅包袋吸引。（記者潘少棠攝）

流連紅包袋攤位 路邊揮毫直呼療癒

片山凉太拿毛筆寫吉祥話，還畫了可愛的圖案。（記者潘少棠攝）

記者張釔泠／專訪

片山凉太忍不住打包糖果回家。（記者潘少棠攝）

日馬混血男星片山凉太為了宣傳第二張專輯《what am i to you?》，來台住了一個月，剛好有機會去逛年貨大街，開心吃了許多在馬來西亞沒有見過的小吃，也在路邊寫了毛筆字直呼療癒，他笑說：「寫得很專注，都忘記在拍照了。」興致勃勃想要重拾毛筆字。

第一次品嚐麻粩，片山凉太覺得口感特別。（記者潘少棠攝）

試吃麻粩最愛花生口味

首度逛台灣的年貨大街，片山凉太大開眼界。（記者潘少棠攝）

他自嘲來台後胖了幾公斤，一去逛夜市就控制不了自己，最愛鍋貼、涼麵、刈包以及玉米排骨湯 ，首次到年貨大街，他則是嘖嘖稱奇大白天就聚集了人潮，氣氛比夜市還熱鬧，「在馬來西亞很怕人多，實在是太熱了，在台灣卻逛得很舒服、開心。」

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他試吃了濃濃台灣味的麻粩，一吃就上癮，最喜歡花生口味，此外，也在賣紅包的攤位流連忘返，因為馬來西亞看不到這麼琳瑯滿目的紅包袋，他笑稱每年當然會包紅包給媽媽，但是金額視當年的工作狀態，比較「浮動」，去年他得了金曲獎、收穫滿滿，自然也反映在數字上。

春節將帶媽媽暢遊大馬

除了紅包，年假期間他也會帶媽媽去旅遊，因為媽媽長年在澳洲工作，母子旅行時才有時間好好互動、說些內心話，他也是在疫情後第一次帶媽媽去旅行時，才體會到媽媽像小朋友，「希望被疼，有些小動作希望得到注意，很可愛。」這次媽媽要回馬來西亞一個月，想安排媽媽去玩遍檳城、麻六甲、雲頂高原，繼續認識彼此。

他在年貨大街上也不斷試吃錢幣巧克力、棉花糖等糖果，心情相當雀躍，同事都驚呼沒看過這麼「可愛」的他，路過攤位更忍不住拿毛筆寫了「新年快樂」吉祥話，但卻突然忘了「快」字怎麼寫，當場有點害羞，也勾起念華文小學的回憶，「大概有20年沒寫了，我記得我當年寫得不錯。」那時他還是扯鈴高手，被選入學校的團隊，四處去表演賺了零用錢。

馬來西亞過年 華人街氣氛濃

家住在吉隆坡附近的八打靈再也的片山凉太表示，當地華人街過年氣氛也很濃，印象最深刻的是shopping mall會一直放恭喜新年歌。更特別的是馬來西亞人愛看賀歲片，每年幾乎都有15部， 過年歌大概也有100首，商家都會讓網紅創作新的歌曲。」他也曾收過電視台的邀約， 最後婉拒對方，「我試過了，但因為要用諧音梗、生肖去發揮，我還要聽多一點才寫得出來。」

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