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娛樂 最新消息

T.O.P入陣魷魚2曾猶豫 演魯蛇秀饒舌粉絲暴漲

T.O.P在《魷魚遊戲2》飾演歌手薩諾斯，直言演出前非常猶豫。（Netflix提供）T.O.P在《魷魚遊戲2》飾演歌手薩諾斯，直言演出前非常猶豫。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓團BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝鉉演出《魷魚遊戲2》歌手薩諾斯狂掀話題，該劇是他自2017年染毒後的回歸之作；T.O.P表示聽到角色邀約時猶豫了很久，認了當時正處於黑暗期，感謝導演黃東赫即時伸出援手，對此深受感動。

過去8年的空白期，T.O.P專注在音樂活動中，幾乎是家裡、工作室兩地往返，坦言只在創作音樂時才能從黑暗中解脫；後來T.O.P透過製作公司接到《魷魚2》的試鏡邀約，表示「當初害怕角色會被定型，又覺得角色好像命中註定找上我。」

劇集播出後，有粉絲發現T.O.P在玩「123木頭人」遊戲前大秀饒舌片段，正是BIGBANG代表作《Last Dance》的歌詞，他並未否認，表示原本導演劇本裡的歌詞更長，但薩諾斯符合魯蛇特質，所以把歌詞改得更直白，似乎更能引起共鳴。

至於《魷魚2》上線後，T.O.P的演技雖引來罵聲，卻也讓他的IG粉絲暴漲，逼近2000萬人追蹤，他直言「每次看到網友創造的迷因或影片，真的很感動」，承諾未來會更努力，創作更好的作品。

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