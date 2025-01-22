陳美鳳除夕重現濃妝搖滾 陳美鳳除夕重現濃妝搖滾

陳美鳳錄製除夕節目壓軸出場，大秀好身材。

（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳、白冰冰、陽帆、浩角翔起、侯怡君等人錄製除夕節目《民視第一發發發》，陳美鳳壓軸出場率領眾女星重現藍心湄經典舞曲《濃妝搖滾》，陳美鳳透露自己是在和藍心湄出發羅馬旅遊前，才突然接獲指令要在除夕節目上表演，為求完美演出，她與原唱藍心湄還在羅馬街頭練起舞來。

陳美鳳（左二）為了除夕節目在羅馬練舞。（翻攝自臉書）

陳美鳳與藍心湄擁有多年好交情，藍心湄在得知陳美鳳要表演她的歌曲《濃妝搖滾》時嚇了一跳，坦言這首歌不好表演，為了讓陳美鳳掌握舞蹈，藍心湄除了手把手教學外，她們還在每個羅馬景點錄影練習，陳美鳳更分享，「我們在其中一個景點拍攝時，剛好羅馬警察開著警車要過去，還用車燈幫我們打燈，等我們跳完才開過去。」大讚羅馬警察好紳士。

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陳美鳳也不忘感謝藍心湄情義相挺，「謝謝心湄，知道我很緊張，從旅行中就一直幫我練習，不管重跳幾次，心湄總是超級有耐心，同行的好朋友也一起陪我練跳，現在聽到『5678』腿就不自覺會勾起來！」兩人的好感情也被網友笑稱是「真愛」。

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