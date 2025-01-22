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《人物專訪》許孟哲潛水遇天兵同伴 不藏私明星潛點大公開

許孟哲酷愛深潛，已擁有7年潛齡。（記者潘少棠攝）許孟哲酷愛深潛，已擁有7年潛齡。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

春節9天連假將至，許孟哲今年將陪伴家人在台過年，並全力宣傳公視台語台、華視新戲《火車來去》。談到以往過年他都出國旅行，擁有7年潛齡、使用超過百支氣瓶的他難忘潛水帶給他的快樂，提到有次和老婆趙孟姿到菲律賓潛水，沒想到他和團員走失，唯一跟著的同伴浮力袋還飛走，幸好最後有驚無險平安上岸。

許孟哲憶起當時導潛要大家放鬆潛水，他潛到一半突發現自己身旁沒有團員，只剩一起來潛水的飯店經理，對方不理會他氣瓶殘壓不夠之外，在海面上等船隻來解救時，對方的浮力袋還飛走，許孟哲苦笑說：「我還天真想說他的浮力袋不用線牽著，是不是我沒看過的新科技裝備？」之後才發現是壞了。

許孟哲在菲律賓愛妮島和海龜共潛。（KKTV提供）許孟哲在菲律賓愛妮島和海龜共潛。（KKTV提供）

許孟哲回想起當時狀況心有餘悸，他說2人就漂浮在海中15分鐘，等著自己團隊的船來救援，事後趙孟姿提到她整趟潛水行程一直跟團隊說沒看到許孟哲，但導潛都老神在在說ok，「孟姿很緊張拚命在找我，她說她都沒在看海底美景，一直在找尋有沒有我的影子。」

許孟哲推薦自己心中2個潛水聖地，菲律賓的巴里卡薩以及愛妮島，他說巴里卡薩是明星潛點，在海岸邊15公尺就能輕鬆看到沙丁魚風暴，還有美麗的大斷層，而愛妮島的「玫瑰珊瑚」，有各式各樣扇形珊瑚、軟珊瑚，讓他驚艷直呼：「完全不覺得在潛水，好像在逛花園！」

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