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藍委點名狠傷影視圈-果陀總監梁志民寫歌酸要飯說 明華園導演批隔行如隔山

果陀劇團總監梁志民難掩怒火，以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞，強調請尊重、並善待自己或是別人的飯碗。（資料照，記者陳逸寬攝）果陀劇團總監梁志民難掩怒火，以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞，強調請尊重、並善待自己或是別人的飯碗。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕立法院藍白立委聯手狂砍總預算波及影視圈權益，藍委陳玉珍點名號召拍攝罷免影片的導演楊力州「惡僕欺主」，指影劇工作者該「丟掉那隻要飯的碗」，讓果陀劇團總監梁志民難掩怒火寫歌諷刺，明華園三代、明華園星字戲劇團導演陳子權不禁嘆「要飯說」實在傷人。

明華園三代陳子權批陳玉珍「要飯說」好傷人。（翻攝自臉書）明華園三代陳子權批陳玉珍「要飯說」好傷人。（翻攝自臉書）

隨預算案爭議延燒，柯震東、炎亞綸和鍾瑶等相繼發聲挺公視，女星陳珮騏也聲援民主不是一蹴即成，別等失去了才悔不當初。導演葉天倫怒批草率胡鬧的提案，是立委應有的水準嗎？狠嗆有了負面角色的參考可以寫劇本。

歌仔音樂劇《1624》由孫翠鳳（左）、唐美雲（右）兩大歌仔戲天王同台飆戲，被喻為磅礡史詩的文化大戲，首演逾2萬人觀賞。（資料照，記者黃佳琳攝）歌仔音樂劇《1624》由孫翠鳳（左）、唐美雲（右）兩大歌仔戲天王同台飆戲，被喻為磅礡史詩的文化大戲，首演逾2萬人觀賞。（資料照，記者黃佳琳攝）

果陀劇團總監梁志民以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞，嘲諷「低著頭，折著腰，自尊早賣給冷眼的嘲笑」、「這把火點起，這局不是你玩得起的遊戲。」字裡行間酸味十足，強調請尊重、並善待自己或是別人的飯碗，不管它是金的、銀的、還是破的，演員郭子乾低調按讚相挺。

果陀劇團總監梁志民以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞。（翻攝自臉書）果陀劇團總監梁志民以陳玉珍的名句「丟掉那隻要飯的碗」為題寫詞。（翻攝自臉書）

藍委王鴻薇劍指辦歌仔音樂劇《1624》兩場就燒掉8600多萬，刪預算剛好而已，恐讓扶植有成的歌仔戲文化再現寒冬，明華園星字戲劇團導演陳子權點出隔行如隔山，沉重表示彼此尊重、不過河拆橋很難嗎？若能茁壯在地文化，何嘗不祝福與尊重，直言拿到補助的團未必輕鬆，沒有過於優渥的補助、還會成為被緊盯的箭靶，「歌仔戲生存愈來愈不易，還是需要惺惺相惜。」

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