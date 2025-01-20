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娛樂 最新消息

五月天一路向東3天5場 療癒11.5萬粉絲

五月天一路向東3天5場 療癒11.5萬粉絲五月天領軍的「一路向東」演唱會順利落幕，現場人潮壯觀。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、王錦義／台北、花蓮報導〕由五月天領軍告五人、丁噹、Energy等相信音樂旗下歌手獻愛花東的「Just Love It！一路向東」演唱會，從高雄唱到花蓮，一連3天5場演出昨晚順利落幕，共累計湧來11.5萬人潮，花蓮縣府觀光處長余明勲也表示，五月天魅力吸引大量的粉絲，也創下東大門廣場演唱會最爆滿的一次。

Energy到玉里演出，氣氛嗨爆。（相信音樂提供）Energy到玉里演出，氣氛嗨爆。（相信音樂提供）

周思齊返花蓮合唱《倔強》

告五人帶來夯曲《愛人錯過》，台下跟著大合唱。（相信音樂提供）告五人帶來夯曲《愛人錯過》，台下跟著大合唱。（相信音樂提供）

昨晚五月天壓軸演出，接連演唱《OAOA》、《戀愛ING》、《離開地球表面》等嗨歌，五月天去年在大巨蛋參加中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週活動結緣，周思齊和五月天拍照聊天時意外透露《I Love You無望》這首正是他高中時期的回憶，身為花蓮人的他感謝五月天以實際行動表達對花蓮震後觀光的支持，昨晚他也如願和五月天合唱這首歌，另外還唱引退賽時五月天特別為他改編的《倔強》。

丁噹連趕兩地獻唱動人歌曲。（相信音樂提供）丁噹連趕兩地獻唱動人歌曲。（相信音樂提供）

東大門人潮爆滿 阿信喊五月天來晚了

歷經颱風延期，昨晚阿信對東大門廣場爆滿人潮說：「五月天來晚了，很抱歉，希望今天不會太遲。」團長怪獸也說：「從我這邊看過去，人潮沒有盡頭，真的很高興來到花蓮，之前有次自己開車來花蓮玩的記憶，感受美食風景漂亮的海。」

Energy前晚先在東大門演出，阿信驚喜上台一起表演《星期五晚上》，Toro學高雄場嘉賓國璽偷親阿信臉頰，昨Energy轉赴玉里演出，同樣掀起熱潮。

丁噹 家家 玉里 東大門趕場

丁噹昨連趕玉里和東大門演出，帶來《夜遊》、《自由》等歌曲，劉若英因為工作無法參與這次活動，開玩笑透過影片要歌迷在丁噹上去時喊出她的歌曲《後來》，昨丁噹開心做出回應，真的邀全場一起合唱劉若英的歌曲《後來》。

「一路向東」最後在五月天、周思齊、告五人、宇宙人，以及從玉里場趕來的家家合唱東部的情懷的歌《故鄉普悠瑪》畫下完美句點。

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