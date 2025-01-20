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娛樂 最新消息

柯震東暴肥10公斤喊瘦不回來了 到澳門當討債廢柴

柯震東（右）和梅靜妍飾演的JoJo各懷鬼胎，展開一趟冒險十足的老千行動。（力揚電影提供）柯震東（右）和梅靜妍飾演的JoJo各懷鬼胎，展開一趟冒險十足的老千行動。（力揚電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕柯震東出道以來形象帥氣幽默，深受粉絲喜愛，他在去年12月赴澳門拍攝新片《我未許願先吹蠟燭》，沒想到男神模樣大走鐘，除了肥出雙下巴，甚至在社群自嘲變「肥東」，引來網友熱議。

《我》片改編自澳門真實新聞案件，由澳門新銳導演周鉅宏、胡錦筵執導，找柯震東飾演來自台灣的討債廢柴「志華」，和梅靜妍飾演的澳門小女孩「JoJo」展開一次相親相愛又相騙的老千行動。

★自嘲肥東  腰圍大4吋腫出雙下巴

據悉，柯震東只花1個月就增重10公斤，圓潤模樣曝光後，掀起網友瘋狂討論，昨有網友在社群曬出柯震東的暴肥劇照，釣出他本人逗趣回覆「瘦不回來了」，隨後有粉絲趁機告白「就算瘦不回來也愛你」、「變胖一樣好看」。

柯震東過去外型帥氣（右圖），新片造型則徹底大一號，肥出雙下巴（左圖）。（資料照，記者王文麟攝、力揚電影提供）柯震東過去外型帥氣（右圖），新片造型則徹底大一號，肥出雙下巴（左圖）。（資料照，記者王文麟攝、力揚電影提供）

為達到外型改變，柯震東在增肥階段完全不忌口，直到定裝量身時，腰圍增加了4吋，約胖了10公斤才停止增重，他坦言滿擔心瘦身進度，希望能早日回到標準體態。

至於為何接下澳門電影演出，柯震東表示喜歡與新導演、新團隊合作，加上有機會學習新的語言是很好的收穫。據知他跟著專業老師上粵語發音課，笑稱：「幸好角色來自台灣，粵語不流利還是可以的。」

導演周鉅宏表示：「劇本花了幾年的時間，當時構思故事時，柯震東還太年輕，直到現在（33歲）剛好跟男主角志華一樣。」更告白男演員裡最喜歡的是柯震東，角色非他莫屬；《我未許願先吹蠟燭》預計2025年底上映。

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