玄彬 國民男神養成記 5部代表作多變演技進化史

玄彬從浪漫劇專業戶，到挑戰浴血奮戰的歷史人物，演技令人讚嘆。（資料照，記者胡舜翔攝）

玄彬（右）與孫藝真結婚生子，事業攀上顛峰。（Netflix提供）

記者廖俐惠／專題報導

玄彬上週來台宣傳新片《哈爾濱》，掀起台粉追星熱，爭睹魅力。2003年出道的他，因演出《我叫金三順》打開知名度，從此風靡亞洲超過20年。他在2022年與孫藝真結婚，並迎來寶貝兒子，進入人生新階段，正處「娶某前、生子後」的人生黃金期，玄彬事業更是屢創高峰，從早年帥氣多金的浪漫劇專業戶，到如今挑戰浴血奮戰的歷史人物角色，他的戲劇進化史令人讚嘆，一步步坐穩「國民男神」的寶座。

玄彬（左）與金宣兒在《我叫金三順》中譜出姐弟戀，不少觀眾都想擁有一隻「豬玩偶」。（翻攝自MBC官網）

2003 我叫金三順

浪漫指數 ★★★★

首演男一 創5成收視率

玄彬出道2年，首次接演男主角就獻給了韓劇《我叫金三順》，沒想到從此一炮而紅，近20年來從來沒有跌落神壇。該劇在2005年6月播出，當時才25歲的玄彬飾演餐廳老闆玄振軒，帥氣又多金的霸總，面對笨拙又真誠的金三順，有時深情、有時又耍小孩子脾氣，身穿西裝筆挺仍充滿著少年感。

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他與韓國喜劇女王金宣兒在劇中大談以契約為基礎的「姐弟戀」，沒想到卻弄假成真，大結局創下51.5%的超高收視率，全國有一半的觀眾都守在電視機前，打動許多婆婆媽媽及女孩們，「玄彬」這個名字更是打響演藝圈，成為當年最受矚目的新星。

河智苑（左）與玄彬在《秘密花園》中曖昧的「仰臥起坐」，令不少觀眾看得臉紅心跳。（翻攝自臉書）

2010《秘密花園》

浪漫指數 ★★★★★

霸總耍帥 花式撩妹

玄彬另一經典代表作《秘密花園》更是讓他圈粉無數，該劇在2010年11月播出，他飾演的社長金祖沅誤打誤撞與河智苑飾演的特技替身演員吉蘿琳相識，不僅對她死纏爛打，甚至使出許多撩妹招式，像是曖昧指數爆表的「仰臥起坐」，還有浪漫的「卡布奇諾之吻」，都成了名留青史的韓劇名場面。

如果說《我叫金三順》是韓國版的《BJ單身日記》，那麼《秘密花園》就是真實世界的「人魚公主」，除了社長與小演員的戀愛之外，還有歷久不衰的失憶哏，靈魂交換的奇幻劇情，一下讓人捧腹大笑、一下又讓人激動落淚，大結局收視率高達35.2%，至今仍讓人津津樂道。

玄彬（右）在《極智對決》持槍逞兇鬥狠，與過去形象差很多。（華聯國際提供）

2018《極智對決》

浪漫指數 ★★

逞兇鬥狠 形象反差大

雖然《愛的迫降》被說是玄彬、孫藝真之間的定情作，不過早在2018年兩人就在電影《極智對決》當中合作，玄彬在片中飾演犯下擄人重罪的綁架犯閔泰久，不但露出鮮少看到的恐怖眼神，甚至火爆大飆髒話，與過去形象差很多，若想看玄彬持槍逞兇鬥狠，《極智對決》或許是個好選擇。

值得一提的是，由於電影講述的是談判專家和綁架犯一對一隔空對決，玄彬與飾演頂尖談判專家河采韻的孫藝真是分開拍攝，實際上不算真的對過戲，讓兩人相當遺憾，一同受訪時多次發願能夠合作愛情劇，當時兩人的互動就冒出許多粉紅泡泡，讓不少人敲碗期待二度合作，沒想到隔年就合作《愛的迫降》，甚至修成正果。

玄彬（右）和孫藝真在《愛的迫降》中互動甜蜜。（Netflix提供）

2019《愛的迫降》

浪漫指數 ★★★★★★

緋聞成真 情定孫藝真

堪稱改變玄彬人生的一部作品，莫過於韓劇《愛的迫降》，該劇在2019年12月於Netflix上線，開播前玄彬就與女神孫藝真的緋聞傳不完，兩人在記者會上互動甜蜜、出雙入對，實在太過速配，雖然當時否認緋聞，沒想到在劇播畢後還真的日久生情，兩人在2022年舉行世紀婚禮，如今已經是一個男孩的父母，蔚為美談。

觀眾如果想看兩人談情說愛，不妨重溫他們的定情作《愛的迫降》，孫藝真在劇中飾演南韓服飾品牌公司的CEO，卻因滑翔傘事故急降北韓，意外被北韓軍官玄彬英雄救美，兩人展開一段驚險又浪漫的跨國界愛情故事。該劇在當年掀起現象級風潮，大結局收視率高達21.683%，成為當時tvN電視台最高的收視紀錄。

玄彬在新片《哈爾濱》為戲獨自一人穿越零下40度極凍冰湖，展現一名演員的敬業態度。（網銀國際影視提供）

2025《哈爾濱》

浪漫指數 ★

粗獷男人味 演繹真英雄

玄彬雖然以演出浪漫愛情劇男主角聞名，不過隨著演藝經歷增長，也嘗試各種不一樣的角色，此次他在史詩電影《哈爾濱》中一甩男神形象，飾演韓國獨立運動家安重根，率領獨立軍組織，以低沉嗓音立下誓言：「我們必定要殺死那頭年老的野狼！」他為演繹此角，特別蓄鬍呈現角色的滄桑感，噴發滿滿男人味。

由於安重根是歷史真實人物，玄彬透露扮演真實人物的負擔和責任是難以形容的，懷著「從影至今最艱難挑戰」的想法，全心投入在《哈爾濱》當中，他甚至為戲獨自一人穿越零下40度極凍冰湖，展現一名演員的敬業態度。他的愛妻孫藝真看著他越來越憔悴相當心疼，更特別出席特映會為玄彬打氣。

《哈爾濱》搶春節檔期，在28日上映。

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