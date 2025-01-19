A-Lin自嘲造型像丈母娘 揪Ella、楊謹華及陳意涵組限定女團

A-Lin回到小巨蛋開唱，絕美造型展現好身材。（众悅娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后A-Lin在台北小巨蛋舉辦第2場「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」，尾聲更出現驚喜彩蛋，A-Lin率領「Ella」陳嘉樺、楊謹華及陳意涵飆唱草蜢的《忘情森巴舞》，掀起演唱會高潮。

前天A-Lin招認因為貪杯不小心打嗝，昨晚演唱《荒唐》前，自爆是喝了3杯才上陣，更自嘲造型很像丈母娘。

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A-Lin以破台語幽默表示：「謝謝大家來到我兒子的婚禮，朋友啊！拿起你們的酒杯，乾一杯喔！」她坦言杯裡裝真酒，唱到夯曲《摯友》又打嗝，才開口唱完第一句，馬上把麥克風指向粉絲，老實招認：「給你們唱，我打嗝一下。」

Ella（左起）、楊謹華、A-Lin與陳意涵合組限定女團。（众悅娛樂提供）

A-Lin昨晚力邀Ella、楊謹華及陳意涵合組限定女團，她們4人曾參加過女團歌唱綜藝節目，雖然不是同一屆，私下常相約練舞，打趣這次的合作就像是成果發表會。

A-Lin說：「原本是想辦一個成果發表會，或報名台北捷運盃舞蹈大賽，但Ella說如果沒有在台北小巨蛋跳實在太可惜了！」

組團的念頭一直放在A-Lin心裡，很開心這次回到小巨蛋開唱能夠圓夢，她感動說：「沒想到陰錯陽差，突然有了返場畢業典禮的場次，我就馬上昭告姐妹們。」感謝大夥熱情相挺。

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