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中居正廣恐賠10億日幣違約金 富士電視台隱瞞惡行 不認性朝貢

中居正廣出事後，軟體銀行（SoftBank）立刻下架他的相關文宣。（翻攝自X）中居正廣出事後，軟體銀行（SoftBank）立刻下架他的相關文宣。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本主持人中居正廣醜聞延燒，多個手上的節目、廣告代言受到影響，日媒昨報導，中居正廣恐怕將被求償高達10億日幣（約台幣2.1億元）的天價違約金，傳出其中最為憤怒的是找他代言的軟體銀行（SoftBank），很可能訴諸法律行動。

富士電視台社長港浩一前天召開記者會，向觀眾、相關人士道歉。（法新社）富士電視台社長港浩一前天召開記者會，向觀眾、相關人士道歉。（法新社）

★富士台道歉 將成立調查委員會

爭議擴大，這把火也燒到了富士電視台，因為傳出被害女性正是富士電視台的女主播，她疑似被公司高層「性朝貢」安排到酒店套房與中居正廣會面。電視台社長港浩一前天召開記者會，向觀眾、相關人士道歉，對於至今為止沒有做出解釋深表歉意，並宣布將成立第三方調查委員會進行調查。他透露富士電視台早在2023年6月就知情，由於該案件極為敏感，為尊重被害女性的意願和隱私，才未將此事公諸於世。

媒體追問被害女性是否為電視台員工，港浩一表示無法回答，至於是否有要求女主播陪酒的狀況，港浩一表示：「這交由調查委員會處理，不過我相信不會有這個狀況。」

富士電視台挨轟護航中居正廣，形象一落千丈，甚至有廠商抽掉廣告切割。（達志影像）富士電視台挨轟護航中居正廣，形象一落千丈，甚至有廠商抽掉廣告切割。（達志影像）

隨著風波越演越烈，許多節目、廠商紛紛切割中居正廣，像是日本電視台的《世界上讓人吃驚的新聞》就宣布中居正廣將卸下主持棒，結果富士電視台的《誰to中居》卻遲遲沒有鬆口，港浩一解釋是因為擔心突然停掉節目，會引來不必要的猜測。這一席話讓日本網友滿頭霧水，罵聲不斷，昨天「日本生命保險」更直接抽掉富士電視台兩檔節目的廣告，這場記者會明顯是火上加油。

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