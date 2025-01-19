（新片搶鮮看）羅比威廉斯「著猴」 《更好的人》獻聲不現身

音樂電影《更好的人》改編自羅比威廉斯（小圖）充滿爭議的傳奇故事，運用特效讓羅比以猴子的樣貌在片中出現。（資料照、双喜提供）

記者許世穎／專題報導

音樂電影《更好的人》於本檔豪華登場，電影改編自英國流行樂天王羅比威廉斯充滿爭議的傳奇故事，耗資1.1億美金（約台幣36.42億元）打造目不暇給的歌舞場面，最特別的是羅比在片中從頭到尾變身「猴子」面貌，深入他的內心反思親情、愛情、友情，讓觀眾在娛樂的同時，感受心靈的昇華。

★坦承15歲後停止成長 赤裸揭露內心世界

請繼續往下閱讀...

曾以處女作《大娛樂家》驚艷影壇的導演麥可格雷希表示：「用猿猴來表達羅比的內心世界，讓這部電影充滿張力與創意。」這種突破性的設計成為影片的最大亮點之一。羅比也坦然說：「我15歲後就像停止成長、沒有進化一樣，我就是個屁孩，我他X超恨我自己的！」因此在片中「著猴」，不僅是他對名聲的自嘲，更象徵他在外界壓力與內心掙扎間的平衡，

電影《更好的人》講述了當初羅比威廉斯加入英國男團「接招合唱團」的過程。（双喜提供）

雖然羅比沒有在電影中現真身，但多數旁白和獨白都是出自於他本人的聲音，導演格雷希曾在羅比位於洛杉磯的錄音室對他進行1年半的多次採訪錄音，最初只是想捕捉羅比用他的聲音講述自己的故事，沒想到最後很乾脆的用在電影裡。

片中赤裸揭露羅比包括幼時被父親忽視，到成年沉迷藥品、女色，因而錯失真愛的過程，最後他不僅和父親和解，也跟自我和解。觀眾透過電影鏡頭可以第一手體驗，同時更能理解猴子成為主角的設計，也對他成為「更好的人」更有感觸。

電影《更好的人》有椎心的情愛往事。（双喜提供）

★舊愛妮可看電影爆哭 羅比嘆《接招》歲月超現實

其中關於羅比和「聖女合唱團」成員妮可艾普頓之間分分合合、甚至經歷墮胎事件的愛情故事，導演透露拍攝前有徵詢妮可的意見，結果羅比直說觀賞時對於這段情節感到最難受，妮可也在看完電影後爆哭。

電影《更好的人》有不少精彩的歌舞場面。（双喜提供）

回憶自己走紅後飽受盛名之累，羅比形容名氣宛如「迷幻藥」，是一種毒品，「我在參與《接招合唱團》的歲月裡不是唯一被孤立的人，我們有5個男孩被隔離，我們都有過這種他X的瘋狂經驗。」他說當時試著理解全新的感受，同時看著生活變得扭曲，「生活在那個環境之中是超現實的。」

電影自從在多倫多影展首映後，便引起大量外界關注，目前在知名影評網站爛番茄仍有88%的新鮮度認證，觀眾的爆米花好評指數更高達94%。外媒《The Wrap》讚其為「年度最具創意的電影」，而《好萊塢報導者》則稱其為「視覺與情感雙贏的經典之作」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法